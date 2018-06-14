Петербургские школьники открыли "Трудовое лето"

Более полутора тысяч подростков со всего Петербурга собрались на площади перед музейно-выставочным комплексом "Россия - моя история", чтобы отметить начало летнего трудового сезона.

Праздник "Трудовое лето" проводится в Петербурге двадцать третий год подряд. По сути, это подарок самым активным участникам из всех трудовых бригад города. Подростки уже успели активно и добросовестно поработать, а значит, получили право на интересный отдых.

Как отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко, устройство на работу, помимо собственно трудовой деятельности и вознаграждения в виде зарплаты, позволяет подросткам приобрести новый опыт и начать по-новому воспринимать жизнь: стать более самостоятельными и ответственными.

В рамках программы временной занятости несовершеннолетних подростки устраиваются в садово-парковые хозяйства, работают помощниками делопроизводителей, архивариусов, трудятся курьерами и отвечают на звонки в call-центрах. Продолжительность рабочего дня юных сотрудников варьируется от двух до семи часов в зависимости от возраста и пожеланий самих работников.

В среднем школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений трудоустраиваются на четыре часа в день.

Здесь все по-взрослому. Перед оформлением подростки сами собирают необходимый пакет документов: получают согласие на трудоустройство от родителей и органов опеки и попечительства, обращаются в налоговую за ИНН. При устройстве на работу они подписывают срочный трудовой договор на срок до двух месяцев. Работодатели заводят несовершеннолетним сотрудникам трудовые книжки и делают в них первые записи.

Зарплата школьника не должна быть ниже МРОТ. В Петербурге это 17 тысяч рублей за полную ставку. Несовершеннолетних устраивают на половину или четверть ставки и, как говорят в Службе занятости населения Санкт-Петербурга, большая часть работодателей старается платить юным сотрудникам больше "минималки". Так, в среднем петербургские школьники получают 9 тысяч 445 рублей в месяц.

У программы временной занятости несовершеннолетних есть глобальная цель - научить школьников работать. Это не так просто, как кажется, ведь подросткам нужно не только разъяснить их рабочие обязанности, но и помочь адаптироваться в коллективе, понять субординацию, научить планировать время. Поэтому молодые люди работают не самостоятельно, а под началом бригадиров.

- Подростки нам помогали издавна. Каждое лето формировались бригады школьников, которые помогали следить за нашими объектами, - рассказывает Надежда Ефимова, мастер садово-паркового хозяйства Калининского района. У нее в бригаде 32 подростка, их рабочий день длится с 8.00 до полудня. Мастер признается: юными работниками она очень довольна.

- Ребята у нас в основном занимаются прополкой. Это на первый взгляд несложная работа, но она требует внимательности, ведь если пропустить какой-то участок, весь парк или сквер будет выглядеть неухоженным. Наши ребята очень хорошо справляются с этой задачей, - продолжает бригадир.

В садово-парковом хозяйстве Красносельского района школьникам доверили не только прополку, но и посадку цветов.

- У нас работают уже опытные сотрудники, - говорит мастер Ольга Балмасова. - Многие приходят к нам второй и третий год подряд. Все знают, все умеют. Ребята приходят на работу за 15 минут до начала смены, мы записываем их данные в табель, они берут инструменты и выходят на нужный адрес.

Многие участники программы временной занятости окончили выпускные классы. В дни экзаменов у них заслуженный отгул. В случае болезни они, как и взрослые, должны оформлять больничный. Правда, несовершеннолетние сотрудники могут также сдать в качестве документа записку от родителей с описанием причины отсутствия на рабочем месте.

- Но у нас таких историй, пожалуй, и нет, - отмечает Ольга Балмасова, - ребятам нравится работать, они, наоборот, стремятся как можно больше успеть. Чем интересна для школьников наша сфера: они сразу могут увидеть результат: поработали - и стало красиво.

Сами школьники смотрят на жизнь довольно практично. Будучи уже наслышанными о том, что работодатели любят сотрудников с опытом, подростки считают важным оформление документов.

- Я работаю уже второй год, - говорит десятиклассник Андрей из Калининского района. - На следующий год, скорее всего, устраиваться не буду, все-таки к ЕГЭ готовиться надо, но затем, когда поступлю в институт, я буду уже не просто студент, а студент с опытом и с записями в трудовой книжке, а значит, мне проще будет найти работу.

Одна из самых волнующих тем для школьников - это первая зарплата.

- Хочу купить себе фирменный скейтборд, - девятиклассник Никита из Красносельского района мечтательно улыбается.

- А я коплю на телефон, - поддерживает разговор Вика из соседней бригады.

- Осенью хочу попасть на концерт группы "Oomph!", с первой зарплаты пойду за билетами, - говорит Кристина из Приморского района.

Подростки признаются: планов много, и карманные расходы не могут покрыть все их запросы. Пойти работать в этой ситуации кажется им самым правильным выходом. И, как отмечают в Службе занятости населения Санкт-Петербурга, интерес подростков к трудоустройству растет. Если в прошлом году в программе временной трудовой занятости несовершеннолетних участвовали порядка 10 тысяч 200 ребят, то в 2018-м город планирует создать 12 тысяч рабочих мест для подростков. В данный момент на петербургских предприятиях трудится 3367 несовершеннолетних сотрудников.