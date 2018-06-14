Петербургские школьники открыли "Трудовое лето"

Новости

На Южном Урале из-за лобового ДТП ограничили движение по трассе 16:46
СК: Глава минсельхоза Оренбуржья задержан по делу о мошенничестве 16:40
Московское метро в дни поздних матчей ЧМ будет работать дольше 16:40
Кокорин пожелал сборной России удачи на чемпионате мира 16:39
Матвиенко: Говорухин был неравнодушным и принципиальным политиком 16:39
На Байконуре засохло дерево Гагарина 16:30
Глушаков признался, что задумывался об уходе из сборной России 16:28
Олень из Подмосковья предсказал исход матча Россия-Саудовская Аравия 16:22
Сергей Лукьяненко и Вадим Дымов запустили сайт движения "За Собянина" 16:15
В Саратове военный учебный центр получит новые самоходные орудия 16:14
Слепаков принял предложение Кадырова приехать в Чечню 16:14
В Омске депутат Заксобрания задержан по подозрению в мошенничестве 16:14
Генконсул Венгрии предложил рецепт борьбы с санкциями 16:13
Видео: Турецкая подлодка торпедировала танкер в Черном море 16:11
Дворкович попросил работодателей отпустить сотрудников на открытие ЧМ 16:08
НОК Беларуси и Олимпийский комитет России расширят сотрудничество 16:04
В Коми блогера обвинили в издевательствах над братом-инвалидом 16:04
Жерар Депардье и Пьер Ришар хотят снять фильм о Мордовии 16:02
Житель Карелии выжил после 12 ударов топором по голове 15:57
Зарядка электромобилей в Подмосковье станет платной 15:54
Юрий Грымов: Я рос на фильмах Говорухина 15:51
В парке "Патриот" начались первые открытые кадетские игры 15:50
Усиление открытости будет способствовать оживлению российской экономики 15:50
Врезавшийся на Волге катамаран не имел государственной регистрации 15:47
Армия России испытает новый гранатомет 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
14.06.2018 15:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербургские школьники открыли "Трудовое лето"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Более полутора тысяч подростков со всего Петербурга собрались на площади перед музейно-выставочным комплексом "Россия - моя история", чтобы отметить начало летнего трудового сезона.
Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга

Праздник "Трудовое лето" проводится в Петербурге двадцать третий год подряд. По сути, это подарок самым активным участникам из всех трудовых бригад города. Подростки уже успели активно и добросовестно поработать, а значит, получили право на интересный отдых.

Как отметил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко, устройство на работу, помимо собственно трудовой деятельности и вознаграждения в виде зарплаты, позволяет подросткам приобрести новый опыт и начать по-новому воспринимать жизнь: стать более самостоятельными и ответственными.

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
Молодых петербуржцев научили строить карьеру

В рамках программы временной занятости несовершеннолетних подростки устраиваются в садово-парковые хозяйства, работают помощниками делопроизводителей, архивариусов, трудятся курьерами и отвечают на звонки в call-центрах. Продолжительность рабочего дня юных сотрудников варьируется от двух до семи часов в зависимости от возраста и пожеланий самих работников.

В среднем школьники и студенты среднеспециальных учебных заведений трудоустраиваются на четыре часа в день.

Здесь все по-взрослому. Перед оформлением подростки сами собирают необходимый пакет документов: получают согласие на трудоустройство от родителей и органов опеки и попечительства, обращаются в налоговую за ИНН. При устройстве на работу они подписывают срочный трудовой договор на срок до двух месяцев. Работодатели заводят несовершеннолетним сотрудникам трудовые книжки и делают в них первые записи.

Зарплата школьника не должна быть ниже МРОТ. В Петербурге это 17 тысяч рублей за полную ставку. Несовершеннолетних устраивают на половину или четверть ставки и, как говорят в Службе занятости населения Санкт-Петербурга, большая часть работодателей старается платить юным сотрудникам больше "минималки". Так, в среднем петербургские школьники получают 9 тысяч 445 рублей в месяц.

У программы временной занятости несовершеннолетних есть глобальная цель - научить школьников работать. Это не так просто, как кажется, ведь подросткам нужно не только разъяснить их рабочие обязанности, но и помочь адаптироваться в коллективе, понять субординацию, научить планировать время. Поэтому молодые люди работают не самостоятельно, а под началом бригадиров.

- Подростки нам помогали издавна. Каждое лето формировались бригады школьников, которые помогали следить за нашими объектами, - рассказывает Надежда Ефимова, мастер садово-паркового хозяйства Калининского района. У нее в бригаде 32 подростка, их рабочий день длится с 8.00 до полудня. Мастер признается: юными работниками она очень довольна.

Фото: Пресс-служба центра занятости населения Санкт-Петербурга
В Петербурге расширилась программа стажировок для инвалидов

- Ребята у нас в основном занимаются прополкой. Это на первый взгляд несложная работа, но она требует внимательности, ведь если пропустить какой-то участок, весь парк или сквер будет выглядеть неухоженным. Наши ребята очень хорошо справляются с этой задачей, - продолжает бригадир.

В садово-парковом хозяйстве Красносельского района школьникам доверили не только прополку, но и посадку цветов.

- У нас работают уже опытные сотрудники, - говорит мастер Ольга Балмасова. - Многие приходят к нам второй и третий год подряд. Все знают, все умеют. Ребята приходят на работу за 15 минут до начала смены, мы записываем их данные в табель, они берут инструменты и выходят на нужный адрес.

Многие участники программы временной занятости окончили выпускные классы. В дни экзаменов у них заслуженный отгул. В случае болезни они, как и взрослые, должны оформлять больничный. Правда, несовершеннолетние сотрудники могут также сдать в качестве документа записку от родителей с описанием причины отсутствия на рабочем месте.

- Но у нас таких историй, пожалуй, и нет, - отмечает Ольга Балмасова, - ребятам нравится работать, они, наоборот, стремятся как можно больше успеть. Чем интересна для школьников наша сфера: они сразу могут увидеть результат: поработали - и стало красиво.

Сами школьники смотрят на жизнь довольно практично. Будучи уже наслышанными о том, что работодатели любят сотрудников с опытом, подростки считают важным оформление документов.

- Я работаю уже второй год, - говорит десятиклассник Андрей из Калининского района. - На следующий год, скорее всего, устраиваться не буду, все-таки к ЕГЭ готовиться надо, но затем, когда поступлю в институт, я буду уже не просто студент, а студент с опытом и с записями в трудовой книжке, а значит, мне проще будет найти работу.

Одна из самых волнующих тем для школьников - это первая зарплата.

Фото: Яндекс. Карты
Где найти вакансии в Петербурге

- Хочу купить себе фирменный скейтборд, - девятиклассник Никита из Красносельского района мечтательно улыбается.

- А я коплю на телефон, - поддерживает разговор Вика из соседней бригады.

- Осенью хочу попасть на концерт группы "Oomph!", с первой зарплаты пойду за билетами, - говорит Кристина из Приморского района.

Подростки признаются: планов много, и карманные расходы не могут покрыть все их запросы. Пойти работать в этой ситуации кажется им самым правильным выходом. И, как отмечают в Службе занятости населения Санкт-Петербурга, интерес подростков к трудоустройству растет. Если в прошлом году в программе временной трудовой занятости несовершеннолетних участвовали порядка 10 тысяч 200 ребят, то в 2018-м город планирует создать 12 тысяч рабочих мест для подростков. В данный момент на петербургских предприятиях трудится 3367 несовершеннолетних сотрудников.

Главное сегодня

В Госдуме оценили предложение по повышению пенсионного возраста
Медведев пообещал сохранить все льготы по НДС
В ГД назвали размещение военных сил Украины на Азове игрой на публику
В Кремле появилось новое управление
ЦИК назначил дополнительные выборы в Госдуму