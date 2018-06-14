В Петербурге жители дома №8 по улице Федора Абрамова добились снижения коммунальных платежей. Четыре года они воевали с управляющей компанией, писали жалобы, подавали иски, и, наконец, тарифы для них снизили в полтора раза. Этот случай для Петербурга единичен: в спорах граждан и управляющих компаний последнее слово за жильцами остается крайне редко.

Петербуржцы часто бывают недовольны цифрами в платежках. Причем вопросы вызывают зачастую не сами тарифы на воду, свет или газ, а дополнительные услуги, которые включаются в платежку, размер платы за общедомовое имущество. То есть претензии возникают к структурам, которые занимаются управлением домом. И в Петербурге сложилась странная практика, когда подавляющее большинство таких претензий признают необоснованными.

Например, с начала года на портал "Наш Петербург" по-ступило 177 жалоб от горожан, которые не согласны с выставленными счетами. Изучив все эти сигналы, корреспондент "РГ" обнаружила, что только в 31 случае после жалоб были произведены перерасчеты или внесены представления. В остальных случаях гражданам давались ответы, что их претензии необоснованны, а если уж заявители категорически не согласны с платежками, то могут обратиться в суд.

Крайне редко находят нарушения и в петербургской государственной жилищной инспекции. По данным ведомства, в прошлом году в инспекцию поступило 5219 жалоб на начисление коммунальных платежей. И нарушения были выявлены лишь в 631 случае. При этом государственная жилищная инспекция - главный орган, куда люди жалуются на нарушения в ЖКХ.

То, что львиная доля обращений жалоб граждан не находит своего подтверждения, признают и общественники. На состоявшемся в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге круглом столе, посвященном предоставлению гражданам информации в сфере ЖКХ, красной нитью проходила мысль, что зачастую чиновники не слышат реальные проблемы жителей.

- Когда жильцы обращаются к чиновникам, им очень часто отвечают не по существу. Горожане обращаются по конкретным вопросам, просят провести проверку и предоставить им информацию. А в ответ спустя месяц им приходит клише из отдельных законодательных актов, часто не имеющих отношения к сути обращения. Естественно, люди обращаются повторно, им приходит примерно такой же ответ. И после череды письменных жалоб им присылают письмо, в котором говорится, что вам неоднократно давались ответы на ваши обращения, и в связи с этим переписка прекращается. На личном приеме могут заявить, что раз вам отвечали в письменном виде, то устный ответ вам могут не давать, - говорит член общественного совета собственников помещений в Невском районе Марина Мачнева.

По словам координатора ассоциации территориального общественного самоуправления Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галины Белковой, существует перекос между требованиями, которые чиновники предъявляют к оформлению обращений граждан, и тем, как они сами на них отвечают. Если заявителю, который, в общем-то, не обязан знать все нюансы жилищного законодательства, не простят ни единой ошибочной формулировки, то за ответ чиновника не по существу ответственности никто не несет. А если гражданин недоволен, то ему предлагают обращаться в суд, то есть нанимать адвокатов и спорить с юристами управляющей компании.

Тратить время, деньги, чтобы оспорить лишние 500 рублей в платежке, готовы единицы.

Разрешить спор в досудебном порядке теоретически возможно, но практика показывает, что управляющие компании лучше реагируют на обращения, поступившие не напрямую к ним, а если гражданин куда-нибудь пожалуется. Люди пишут обращения в Роспотребнадзор, прокуратуру, но наибольшее их число проходит через жилинспекцию. А сотрудники этого ведомства с заявителями вживую не общаются. Прием ведут только начальники, а рядовой инспектор, занимающийся конкретным обращением, может ответить только письменно.

При отсутствии обратной связи часть информации о нарушениях просто теряется. Также у граждан не получается участвовать в проверках ГЖИ, хотя кто, как не жильцы дома, может показать нарушения.

Как говорит заместитель начальника госжилинспекции по Санкт-Петербургу Юрий Кузин, возможности жилинспекции были существенно сокращены после изменения законодательства в 2009-м году. Поэтому инспекторы заранее предупреждают управляющие компании о проверках и не берут с собой жильцов.

- Если заявитель в рамках федерального закона "О работе с обращениями граждан" спрашивает у органа надзора, может ли он принять участие в проверке, то я обязан спросить согласие у юрлица, которым является управляющая компания, - говорит Юрий Кузин.

Естественно, такие разрешения удается получить крайне редко. Таким образом, получается замкнутый круг. Жильцы жалуются, их не слышат или шаблонно отвечают, что они не правы. Чиновники очень им сочувствуют, но говорят, что сделать ничего не могут. Алгоритма, который мог бы изменить данную ситуацию, нет ни в Петербурге, ни в целом по стране. Эксперты видят корень проблемы в том, что управляющая компания не чувствует своей зависимости от жильцов. Механизм по смене руководства домом фактически не работает. Десять недовольных жильцов, даже если они абсолютно правы, не смогут сместить председателя ТСЖ или поменять управляющую компанию, просто потому, что остальным 90 жителям все равно, есть в доме нарушения или нет.

Мнение

Анатолий Голов, президент Межрегиональной ассоциации общественных объединений потребителей "Северо-Запад":

- По законодательству одним из механизмов общественного контроля являются общественные советы. Эффективность их деятельности сильно зависит от отношения руководителя того органа, при котором данная структура существует. В ряде случаев такие советы - просто фикция. Сами проверки, даже когда они происходят, тоже не отличаются результативностью. Поэтому неслучайно структуры, призванные заниматься контролем в сфере ЖКХ, чаще сосредотачиваются на просвещении граждан. Ведь контролировать реально не получается. Не верите? Попробуйте тогда проконтролировать жилищную инспекцию.