Фото: Под Калининградом открыли опору ЛЭП в виде волка Забиваки
В Калининградской области ввели в работу опору линии электропередач, декорированную в стиле стартующего чемпионата мира по футболу. Светящиеся элементы опоры складываются в волка Забиваку - талисман ЧМ-2018. Как сообщает пресс-служба "Янтарьэнерго", монтаж занял всего месяц.
Опора стала частью ЛЭП, питающей международный аэропорт Храброво и Зеленоградский городской округ. Конструкция высотой с 12-этажный дом (37 метров) весит, как два вагона поезда (64 тонны) и собрана из двух тысяч мелких деталей по типу конструктора. Изготовили ее по индивидуальному проекту на подмосковном опытном заводе "Гидромонтаж" - там же в свое время собирали декоративные опоры в виде талисманов Олимпиады в Сочи.
К слову, это не последняя декоративная опора ЛЭП в регионе. В рамках технологического присоединения Прегольской ТЭС энергетики сейчас возводят по обеим сторонам реки Преголя самые высокие в стране опоры в форме якорей. Их высота - 110 метров - превышает длину футбольного поля.
Напомним, Калининград примет четыре матча группового этапа чемпионата мира. 16 июня на новом городском стадионе сыграют Хорватия и Нигерия, 22 июня Сербия сразится со Швейцарией, 25 июня Испания сыграет с Марокко, а 28 июня - Англия с Бельгией.
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