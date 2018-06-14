Если человек не в ладах с законом, он кажется легкой жертвой для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов, которым хочется отчитаться о раскрытии тяжкого преступления. Житель Петербурга Денис Пиминов оказался героем уникального события - суд оправдал его в деле о жестоком убийстве женщины. По статистике такое случается всего раз в год. Теперь он хочет добиться реабилитации, компенсации от государства за два года, проведенных в СИЗО, а прокуратура намерена обжаловать оправдательный приговор.

Попытка купить у "Выборгской" букет, чтобы отправиться на свидание, отняла у Дениса Пиминова два года жизни. Фото: Наталья Онищенко/РГ

Версия следствия

38-летний Денис Пиминов не относится к категории "хороших парней" - его трижды судили за кражи. Вечером 21 февраля 2016 года мужчина был пьян и изрядно покуролесил. Затем приехал на такси к станции метро "Выборгская", попросил таксиста подождать, вернулся, как показалось тому, взволнованным, приговаривал что-то вроде: "Зачем я это сделал". Таксист обратил внимание на темные пятна, появившиеся на куртке странного пассажира, и сотовый телефон, которого раньше не было. Чуть позже в расположенном неподалеку цветочном павильоне был обнаружен труп продавщицы Ларисы Семеновой с девятью ножевыми ранениями.

Как сказано в мотивировочной части приговора суда, оперативники уголовного розыска УМВД по Выборгскому району нашли Дениса с помощью видеозаписи с камеры наружного наблюдения, установленной у входа в 20-й отдел полиции в двух шагах от места преступления. Запись сопоставили с показаниями таксиста и исследованием сотового телефона убитой цве-точницы - якобы было сделано несколько звонков бывшей жене Дениса Пиминова.

Сам Денис после задержания во всем сознался, а на следственном эксперименте подробно рассказал, как убивал. В представленном суду протоколе проверки показаний на месте со слов Дениса даже указано: после последнего удара женщина упала на живот лицом вниз.

Эксперты предоставили суду свои заключения: на внешней и внутренней дверных ручках цветочного павильона обнаружены отпечатки пальцев Дениса Пиминова, на валявшейся на полу упаковочной бумаге и линолеуме - следы его обуви.

Позиция суда

Судебный процесс длился около года, в течение которого судья Марина Горячева пришла к выводам прямо противоположным.

Самыми важными казались показания таксиста - он первый человек, видевший Дениса после якобы совершенного им убийства Семеновой. Однако выяснилась настораживающая вещь: устрашающие показания про "зачем я это сделал" и темные пятна на куртке таксист дал только в суде. На этапе предварительного следствия он ничего такого не говорил и вообще не запомнил ничего особенного, кроме появившегося в руках пассажира телефона.

Водитель объяснил странную метаморфозу неожиданным всплеском памяти, но судье это показалось совсем уж неправдоподобным. Конечно, можно что-то неожиданно вспомнить, но как заметить февральской ночью темные пятна на темной куртке?

Звонки с телефона цветочницы бывшей жене Пиминова - веский аргумент. Но суд заново исследовал распечатку активности этого телефона и пришел к неожиданному выводу: после гибели Людмилы Семеновой с ее СИМ-карты, установленной в пропавшей трубке, не было сделано вообще ни одного исходящего звонка. Наверное, оперативники что-то перепутали. А показания, которые зафиксированы при проведении следственного эксперимента на месте преступления, тоже не сходятся. В частности, тело женщины было обнаружено лежавшим на спине, а не на животе, как следует из показаний Дениса.

Когда корреспондент "РГ" спросил Пиминова, почему тот сразу после задержания признался в убийстве цветочницы, Денис показал вывернутый наизнанку палец левой руки - он выглядит сломанным в суставе. В мотивировочной части приговора суда написано, что подсудимый дал тогда признательные показания, потому что "боялся сотрудников полиции, оказывавших на него психологическое давление".

Цена ошибки

Что же на самом деле произошло 21 февраля 2016 года в цветочном павильоне у станции метро "Выборгская" в Петербурге?

Обстоятельства убийства Людмилы Семеновой мы знать не можем - СК и уголовному розыску так и не удалось раскрыть это преступление. После вынесения оправдательного приговора Денису Пиминову судья Горячева направила руководителю следственного отдела по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу уголовное дело об убийстве цветочницы на новое расследование. Произошло это через два года - 27 февраля 2018 года. Зато мы знаем обстоятельства злоключений в тот вечер самого Дениса Пиминова - с его слов. Денис говорит, что тот день посвятил "дегустации спиртных напитков" и получению денег от своих должников, на встречу с одним из которых и прибыл к станции метро "Выборгская".

- Походив вокруг "Выборгской", я решил отправиться на свидание, для чего заглянул в цветочный павильон. Там обнаружил прикрытый упаковочной бумагой труп продавщицы и сотовый телефон на столике. Мой разрядился, и я взял его, чтобы позвонить в службу спасения, - но не справился с функцией блокировки, - рассказал Пиминов корреспонденту "РГ". - Пытался разблокировать его в такси (что, собственно, и подтверждается показаниями водителя - "РГ"), но не смог, и на следующий день оставил аппарат на лавочке у Сенной площади.

Отсюда - отпечатки пальцев Дениса на дверных ручках павильона и следы его подошв на полу. Все остальные приключения Пиминова в тот день никакой привязки к убийству несчастной женщины не имеют. С конца марта 2016 года до 27 февраля 2018 он провел в следственном изоляторе. На свободу Денис вышел прямо из зала суда.

Оправдательный приговор в отношении Дениса Пиминова пока не вступил в законную силу. Прокуратура Выборгского района направила в суд апелляционное представление, в котором потребовала отмены приговора. Теперь свою позицию выскажет Санкт-Петербургский городской суд. Если оправдательный приговор "устоит", Денис сможет предъявить государству претензии за незаконное уголовное преследование, включая два года, проведенные в камере следственного изолятора. На момент публикации дата заседания апелляционной коллегии по данному делу еще не назначена.

Справка "РГ"

За последние пять лет количество оправдательных приговоров, вынесенных петербургскими судами обвиняемым в совершении убийств, составляет один в год. Аналогичная статистика по России имеет стойкую тенденцию к сокращению: со 120-ти в 2013 году до 70-ти в 2017-м.