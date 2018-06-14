Русский язык признали самым "замусоренным"

Новости

Автомобилям могут разрешить бесплатную парковку 18:19
Стал известен средний балл ЕГЭ по профильной математике 18:07
С 1 июля банки обязаны отчитываться о результатах хакерских атак 18:05
Volkswagen заплатит Германии 1 млрд евро за "дизельгейт" 17:55
На жителя Заполярья завели дело об избиении собаки на глазах у дочери 17:54
Закладку мощнейшего в мире ледокола "Лидер" наметили на 2020 год 17:49
К ЧМ-2018 на российском телевидении появятся новые программы 17:48
В Беларуси зафиксирована рекордно низкая инфляция 17:45
Умаханов: США должны отказаться от имперских интонаций в диалоге с КНДР 17:44
Енот Нафаня предсказал победителя матча Россия - Саудовская Аравия 17:40
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 17:30
В Ижевске девочка отравила пятерых одноклассников таблетками бабушки 17:26
Во Франции предотвращен теракт 17:22
Саратовские ученые разработали новую методику расшифровки ДНК 17:14
ФНС начнет массовую рассылку уведомлений на уплату налогов за 2017 год 17:08
Матчи чемпионата мира по футболу будут показывать в вагонах метро 17:05
Паспорта болельщиков получили более 1 миллиона человек 17:05
В Госдуме рассказали о месте и времени прощания с Говорухиным 16:58
США и Южная Корея прекращают совместные маневры ради дружбы с Пхеньяном 16:50
На Южном Урале из-за лобового ДТП ограничили движение по трассе 16:46
СК: Глава минсельхоза Оренбуржья задержан по делу о мошенничестве 16:40
Московское метро в дни поздних матчей ЧМ будет работать дольше 16:40
Кокорин пожелал сборной России удачи на чемпионате мира 16:39
Матвиенко: Говорухин был неравнодушным и принципиальным политиком 16:39
На Байконуре засохло дерево Гагарина 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
К ЧМ-2018 в России преобразились 11 телебашен
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Отменять ошибочные штрафы ГИБДД с камер станет проще
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
Без кур и бутербродов. Что запрещено проносить на стадионы ЧМ-2018
14.06.2018 16:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Трудности перевода

Русский язык признали самым "замусоренным"
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7591 (128)
В Петербурге отметили День русского языка. Кульминацией стали стихи Пушкина: у памятника поэту, в его музее-квартире на Мойке... Однако ежегодный праздник - не только напоминание о "солнце русской поэзии", но и вечное возвращение к спорам о жизни и смерти "великого и могучего". Надо ли спасать русский язык и, если да, то от чего? Корреспондент "РГ" спросила у специалистов.

- Что такое язык с точки зрения психологии? Это картина мира человека, и сейчас из-за преобладания английского она становится однообразной, даже примитивной, - один из основателей социальной психологии в СССР, заслуженный деятель науки России Валентин Семенов проблему видит гораздо глубже. Для него это не просто тенденция к замене русских слов многочисленными заимствованиями, а изменение способа мышления и восприятия всего народа.

Фото: Depositphotos.com
Русский язык - второй по популярности в интернете после английского

- Известно, что слова оформляют мышление, мы думаем речью. И если она становится другой, то другими становимся и мы. Я совсем не сторонник теории заговора, но нам нужно обязательно заниматься своим языком. Сейчас для его защиты не делается ничего, - сетует специалист.

Зарубежные эксперты в рамках недавнего исследования сделали вывод, что русский язык является самым "замусоренным" - так много в него привнесено со стороны. А ведь с заимствованиями в язык перетекают не только чужие слова, но и чужие правила. К примеру, всем знакомая процедура в Сети: онлайн-бронирование. Известный филолог, профессор СПбГУ Михаил Марусенко обратил внимание на то, что по правилам русского языка бронирование должно быть все же "онлайновым", но...

Впрочем, среди специалистов есть и те, кто считает, что масштабы проблемы сильно преувеличены, и ничто, как говорится, не ново, так же, как в начале XIX века: сегодня нас пугают английскими заимствованиями, тогда пугали французскими.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Матвиенко предложила принять меры против нападок на русский язык

- И что же? Галлицизмы прекрасно вошли в нашу речь. А благодаря их грамматике и наша обрела некую стройность. Русский язык легко впитывает и переваривает иностранные слова, а ненужные просто отбрасывает. Имена у нас греческие, еврейские, латинские и скандинавские, блатной жаргон пришел из идиша, крылатые выражения - из французского, морские термины - из голландского. И прижились. А модные неологизмы забываются так же быстро, как и появляются, языковая система сама себя регулирует, - говорит филолог-русист Алексей Васильев.

Что касается Франции, то, по словам эксперта, там попытки защитить чистоту лексики законами и запретами привели к тому, что "язык разделился на два - выхолощенный официальный и живой уличный во всей его мультикультурной пестроте". Государственная же языковая политика в России должна касаться научных исследований, просвещения, системы преподавания, но никак не регулирования, уверен Васильев.

Прямая речь

Вадим Рыбин, писатель, автор нескольких книг о языке ("Языковая борьба", "Государственный язык как орудие власти"), петербуржец:

- Французы обожествляют свой язык, для них эта тема очень важна. Они даже для обозначения электронной почты придумали свое слово - среди школьников на государственном уровне был проведен конкурс, где выбирали лучшее предложение. Победил "курьель" (соединение courrier - корреспонденция и électronique - электронный). А финны? Их язык совершенно чист. Телефон, спорт, компьютер - даже для таких общеупотребимых слов у них придуманы свои.

Главное сегодня

В Госдуме оценили предложение по повышению пенсионного возраста
Медведев пообещал сохранить все льготы по НДС
В ГД назвали размещение военных сил Украины на Азове игрой на публику
В Кремле появилось новое управление
ЦИК назначил дополнительные выборы в Госдуму