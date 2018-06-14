Новости

Роспотребнадзор получил 14 тысяч обращений по вопросам питания детей 11:50
Павел Лунгин назвал Станислава Говорухина образцом для всех режиссеров 11:41
В Крыму назначили министра информации 11:40
В Петербурге 70 процентов мороженого провалили тест на ГОСТ 11:34
Воробьев подал документы для участия в выборах губернатора Подмосковья 11:34
Моуринью дал прогноз на матч открытия ЧМ-2018 11:30
СК начал проверку по факту гибели шахтера на алтайском руднике 11:22
Заполярье получит 1,2 млрд рублей на компенсацию повышения МРОТ 11:21
В Сочи выдра предсказала исход первого матча ЧМ-2018 11:20
В Дагестане восемь человек госпитализированы после ДТП с маршруткой 11:20
Массовый хоровод в Петербурге попал в Книгу Рекордов России 11:14
Российский арбитр Карасев будет работать на матче Марокко - Иран 11:00
Вышел мрачный трейлер ремейка "Дамбо" от Тима Бертона 10:59
Фото: Под Калининградом открыли опору ЛЭП в виде волка Забиваки 10:57
В Комсомольске пожарные спасли 10 человек из горящего дома 10:54
Омбудсмены из РФ и Украины впервые вместе посетят заключенных в Омске 10:51
На картах Петербурга появились гигантские пышки и бутылка вина 10:49
В Москве 15 июня ограничат движение из-за Ураза-Байрам 10:46
Уволенной из-за фото омской учительнице предложили работать моделью 10:46
Овечкин сбрил бороду и продаст бритву на аукционе 10:45
Хирурги Беларуси провели первую бесшовную операцию по удалению опухоли горла 10:40
МИД: Штурм порта Ходейда обернется катастрофой для всего Йемена 10:31
Пострадавшему в Турции уральскому мальчику организуют реабилитацию 10:28
Мирный житель ранен при обстреле окраин Донецка киевскими силовиками 10:28
В Перми пятилетний мальчик выпал из окна на пятом этаже 10:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Синоптики дали прогноз погоды на июль
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
Россия - Саудовская Аравия. Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018
14.06.2018 11:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Массовый хоровод в Петербурге попал в Книгу Рекордов России

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

В Приморском районе Петербурга на фестивале "Славянская ярмарка" установили рекорд России - более четырех с половиной тысяч человек прошли хороводом вокруг озера Долгого. Как сообщает пресс-служба районной администрации, достижение зафиксировано в Книге Рекордов России.

Фото: Сергей Мельников
Омский хоровод попал в Книгу рекордов России

"Славянская ярмарка" проводится в Северной столице уже в 14-й раз. Как следует из названия, на фестивале представлены самые разные проявления славянской культуры. На каждом из трех подворий - русском, белорусском и украинском - гости смогли попробовать блюда национальной кухни, принять участие в ремесленных мастер-классах, старинных играх и забавах.

На озере Долгом собрались представители 13 славянских народностей - русские, белорусы, поляки, украинцы, болгары и представители других народов. Отметим, что в прошлом году "Славянскую ярмарку" посетили более 16 тысяч гостей, в культурной программе приняли участие более 45 фольклорных коллективов города и области, свыше 30-ти творческих коллективов.

Главное сегодня

Трамп объяснил, почему Россия должна вернуться в G8
В Киеве рассказали о намерении Украины обмануть МВФ
Турция предложила России совместно производить С-500
Россияне назвали гостеприимство главным достоинством нации
Фото: Под Калининградом открыли опору ЛЭП в виде волка Забиваки