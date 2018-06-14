Массовый хоровод в Петербурге попал в Книгу Рекордов России

В Приморском районе Петербурга на фестивале "Славянская ярмарка" установили рекорд России - более четырех с половиной тысяч человек прошли хороводом вокруг озера Долгого. Как сообщает пресс-служба районной администрации, достижение зафиксировано в Книге Рекордов России.

"Славянская ярмарка" проводится в Северной столице уже в 14-й раз. Как следует из названия, на фестивале представлены самые разные проявления славянской культуры. На каждом из трех подворий - русском, белорусском и украинском - гости смогли попробовать блюда национальной кухни, принять участие в ремесленных мастер-классах, старинных играх и забавах.

На озере Долгом собрались представители 13 славянских народностей - русские, белорусы, поляки, украинцы, болгары и представители других народов. Отметим, что в прошлом году "Славянскую ярмарку" посетили более 16 тысяч гостей, в культурной программе приняли участие более 45 фольклорных коллективов города и области, свыше 30-ти творческих коллективов.