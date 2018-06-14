В Коми блогера обвинили в издевательствах над братом-инвалидом

В городе Инта, что в Коми, разгорелся скандал вокруг блога, который ведут два брата. Видеоканал получает деньги за то, что один из братьев выполняет различные поручения пользователей. Нюанс в том, что этот человек имеет ментальную инвалидность и с большой вероятностью не осознает в полной мере, что стал объектом для насмешек.

Обращение в полицию и прокуратуру в связи с роликами из Инты подала правозащитница Нелли Ефименко.

- Ко мне обратилось несколько горожан с сообщениями, что местный житель на потеху публике заставляет своего брата сниматься в роликах, унижающих его достоинство, - сообщила "РГ" Ефименко.

В частности, на видеохостинге публикуются ролики, в которых 53-летний мужчина с инвалидностью ходит в кошачьей шлейке, надевает шахтерскую каску, ест сырые грибы, спит на чемодане и танцует по приказу пользователей.

Автор канала не скрывает и цены, например, заказать танец от человека с психическими нарушениями стоит 40 рублей. Так как заданий бывает много, то канал приносит неплохой доход, в частности, недавно братья купили современный телевизор, а зимой ездили отдыхать в Таиланд.

Полиция уже опросила видеоблогера и его брата. По предварительным данным, оба сказали, что съемки ведутся на добровольных началах и для мужчин этот YouTube-канал является основным способом заработка.

О том, что съемки ведутся по взаимному согласию, "РГ" сообщила и глава администрации города Инты Лариса Титовец, что, по ее мнению, означает, что проблемы нет.

Между тем, по мнению Нелли Ефименко, вопрос даже не в согласии, а в степени дееспособности мужчины.

- Если он не осознает, что над ним глумятся в интернете, то публиковать такие видео и зарабатывать на этом деньги не только аморально, но и незаконно, - говорит правозащитница. Она намерена получить полные данные о состоянии здоровья мужчины, и если он действительно недееспособен, то Нелли Ефименко собирается добиваться того, чтобы интинцу нашли другого опекуна.