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14.06.2018 11:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге 70 процентов мороженого провалили тест на ГОСТ

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургская организация потребителей  "Общественный контроль" проверила образцы мороженого в торговых сетях города. Выяснилось, что семь из десяти контрольных закупок, проверенных в государственной аккредитованной лаборатории, не соответствуют обязательным техническим регламентам Таможенного союза и российскому государственному стандарту. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе организации.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Проверяющие отмечают: из семи образцов, не соответствующих требованиям, три имеют неполную расшифровку состава на упаковке, что является нарушением "легкой тяжести". А вот четыре других просто опасны для потребителя: они содержат бактерии кишечных палочек и жиры немолочного происхождения.

Активисты "Общественого контроля" отмечают ежегодный рост фальсифицированного мороженого: если в 2016 году доля образцов, не соответствующих нормативам, составляла 20 процентов, в 2017 - 60, то в этом - уже 70 процентов.

Эту негативную тенденцию отмечают и покупатели, которые все чаще стали обращаться с жалобами на качество мороженого.

Так, петербурженка Светлана М., которая приобрела в одной из торговых точек на Балтийском вокзале пломбир "Золотая трубочка", жалуется, что есть его было невозможно: вкус ужасный, на зубах хрустит лед. Покупательница внимательно рассмотрела упаковку: выяснилось, что это мороженое было произведено около года назад.

- Низкие органолептические свойства, описанные в жалобе потребителя, - следствие грубых нарушений при хранении и реализации мороженого, - говорит председатель организации потребителей "Общественный контроль" Всеволод Вишневецкий. - Лед на зубах появляется, если продукт в процессе хранения был подвержен дефростации, а затем повторно заморожен. Претензии здесь следует предъявлять продавцу, а не производителю, поскольку для сохранения годности мороженого в течение длительного времени необходимо жестко соблюдать температурный режим - не выше минус 18 градусов. Далеко не каждый продавец, особенно в летнюю жару, может это обеспечить.

Фото: РИА Новости
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А вот пломбиры "Призма" и "Снежное лакомство" (оба - от комбинатов Московской области) являются настоящим фальсификатом. В первом молочный жир составляет всего 48,5 процента жировой фазы, а во втором молочного жира нет вовсе - вместо него в лаборатории обнаружили жиры растительного происхождения и пальмовое масло.

- Стало быть, пломбиром такое мороженое называться не может, - говорит доцент Санкт-Петербургского политехнического университета Людмила Нилова. - Название "пломбир" закреплено ГОСТом 31457-2012 "Мороженое молочное, сливочное, пломбир. Технические условия". В документе перечислены ингредиенты, которые можно использовать при его производстве. Растительного жира или заменителей молочного жира среди них нет.

Стоит отметить, что "Снежное лакомство" уже не первый год попадает в разряд нарушителей - два года назад Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу даже попыталось привлечь к ответственности магазин одной торговой сети за этот фальсификат, но споткнулось об ограничения законодательства.

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