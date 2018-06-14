В Петербурге начался передел ритуального бизнеса

За возможность оказывать ритуальные услуги родственникам по кремации умерших, в Петербурге развернулась нешуточная борьба. В противостоянии участвуют государственная компания и Федеральная антимонопольная служба, обвинившая эту компанию в недобросовестной конкуренции. Цена вопроса составляет примерно 1 миллиард рублей в год.

Как стать агентом

Городским крематорием управляет ГУП "Ритуальные услуги", подведомственное комитету по развитию предпринимательства и потребительского рынка. Тела умерших попадают в крематорий из моргов городских больниц, из морга бюро судебно-медицинской экспертизы или из морга самого крематория. В каждом морге работают ритуальные агенты, с которыми и общаются в дальнейшем родственники умерших для дальнейшей организации похорон или кремации.

В юридическом понимании эти агенты - в основном работники ООО "Санкт-Петербургская ритуальная компания" (СПбРК), которое имеет агентский договор с ГУП "Ритуальные услуги". В большинстве городских моргов работают представители именно этого ООО.

Суть жалобы, с которой в конце прошлого года другой участник ритуального бизнеса обратился в региональное УФАС. Работники этой компании тоже хотят заключить агентский договор с ГУП "Ритуальные услуги", но те, как следует из жалобы, им отказывают. Податели жалобы расценили отказ как грубое нарушение принципа добросовестной конкуренции.

Миллиард рублей в год

Когда оформивший медицинские документы родственник умершего подходит к столику, за которым сидит работник СПбРК, он заказывает кремацию, платит за это не менее 24 тысяч рублей и получает чек - у агента всегда есть кассовый аппарат. В указанное время гражданин прибывает в крематорий, где по предъявлении чека получает полный комплекс услуг - тело умершего уже там, и все готово к ритуалу.

У агента родственник умершего может заказать не только доставку тела в крематорий и кремацию, но и ритуальные принадлежности. Участники рынка говорят, что среднестатистический петербуржец оставляет работнику агентской компании 35 тысяч рублей. При 25 тысячах кремируемых в год мы видим почти миллиард рублей оборота этого сектора ритуального бизнеса - за что, собственно, и идет борьба.

В обратившейся в ФАС компании гражданам будут предложены точно такие же услуги, но вместо кассового чека выдадут рукописный товарный, потому что у данной компании нет агентского договора с ГУП. Более того, услуги СПбРК обходятся родственникам умерших на тысячу рублей дешевле, чем такие же услуги любой другой ритуальной компании, потому что любая другая компания должна отдельно оплачивать агентский сбор, которого нет у СПбРК благодаря прямому договору.

В принципе, родственники умершего могут оплатить кремирование самостоятельно, минуя агентов. Но им тогда все равно придется отдать тысячу рублей агентского сбора. Поэтому для граждан дешевле обратиться в компанию, у которой имеется прямой агентский договор с ГУП "Ритуальные услуги".

Оштрафовали на 50 тысяч

ФАС разобраться в сложившейся ситуации пока что не удалось, хотя с момента поступления жалобы прошло полгода. Весьма необычным для государственного предприятия образом повели себя руководители ГУП "Ритуальные услуги" - они отказались предоставлять регулятору запрошенные для рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства документы.

Представитель "Ритуальных услуг" заявил, что, по мнению его руководства, поступившая в ФАС жалоба не дает оснований делать вывод о нарушении антимонопольного законодательства. Сам факт затребования документов представитель трактовал как попытку подателя жалобы получить доступ к внутренним документам ГУП "Ритуальные услуги".

Обмен мнениями между региональным подразделением ФАС и ГУП "Ритуальные услуги" длился примерно полгода, и вот недавно ФАС вынесла постановление о привлечении "Ритуальных услуг" к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Статья предусматривает ответственность за "непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений, предусмотренных антимонопольным законодательством" в виде штрафа от 50 000 до 500 000 рублей. В нашем случае ФАС ограничилась минимальным наказанием. Но случай все равно уникальный - за открытое противостояние с антимонопольным ведомством привлечено к административной ответственности государственное предприятие.

Впрочем, происшедшее - лишь последнее звено в цепи событий, которые с участием ФАС разворачиваются в последнее время в похоронном бизнесе.

Договоры против защиты конкуренции

Около трех месяцев назад ФАС признала нарушающими закон "О защите конкуренции" два договора, заключенные между частной ритуальной компанией и подведомственным городскому комитету по здравоохранению ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы". По мнению ФАС, эти договоры ограничивают всем остальным частным ритуальным компаниям доступ к оказанию услуг родственникам умерших, чьи тела находятся в морге крематория.

В этот морг попадают покойники, которые подлежат исследованию судмедэксперта - причины их смерти требуют выяснения. Удивительная конфигурация заинтересовавших антимонопольное ведомство договоров позволяет частной компании предоставлять государственному бюро судмедэспертизы помещения крематория (в частности, морг) в безвозмездное пользование! И все только из-за того, что ГУП "Ритуальные услуги" сдало данной компании морг в аренду.

Кроме того, между сторонами имеется договор о сотрудничестве, предполагающий, что частная ритуальная компания и государственное медицинское учреждение будут производить экспертизу трупов и оказание ритуальных услуг совместно!

Похоже, другим частным ритуальным компаниям доступ к моргу крематория при подобной конфигурации закрыт полностью.

ФАС рекомендовала комитету по здравоохранению и комитету имущественных отношений "предпринять меры, направленные на устранение причин и условий, способствовавших возникновению нарушения антимонопольного законодательства".

Тем временем

Корреспондент "РГ" обратился в оба комитета с вопросом: "Как вы собираетесь исполнять рекомендацию ФАС?" В обоих ведомствах сообщили, что решение антимонопольного ведомства сейчас оспаривают и "Ритуальные услуги", и бюро судмедэкспертизы, - все ждут нормативного акта, который вступит в законную силу и, соответственно, потребует реального исполнения.

В комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка, которому подведомственно ГУП "Ритуальные услуги", на предложение об интервью в предусмотренные законом сроки не отреагировали. Можно сделать вывод, что передел части похоронного бизнеса, которая связана с деятельностью крематория, продолжается.