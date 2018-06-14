Начались летние каникулы. Школьники наслаждаются свободой и ничегонеделаньем, а у взрослых головная боль: чем занять детей в летние месяцы, как совместить оздоровительный процесс с приятным времяпрепровождением? И вот здесь выясняется, что лагеря открыты далеко не все, а такие, как палаточные, куда сами мамы и папы ездили в своем детстве с превеликим удовольствием - учились варить уху из собственноручно выловленной рыбы, пели под гитару, сидели у костра и мечтали о будущем - вообще приказали долго жить. По крайней мере, в Республике Коми.

Раньше в палаточных лагерях летом отдыхали 2-3 тысячи детей, сегодня - в 10 раз меньше. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Почему так случилось? И родители, и организаторы подросткового туризма считают, что причина - в ужесточении требований к безопасности детского отдыха. Вопрос встал после трагического случая в Карелии на Сямозере в июне 2016 года, когда в несанкционированном водном путешествии утонули 14 детей. Следственные органы выявили тогда множество нарушений в вопросах безопасности. После трагедии проверки прошли по всей стране, ряд лагерей закрыли. И теперь уже немногие энтузиасты готовы взвалить на собственные плечи согласование многочисленных документов, выполнение положений и инструкций.

В Республике Коми отказываться от палаточных лагерей начали сразу, в том же 2016 году. Тогда планировалась организация 39 таких баз отдыха, 25 из них намеревались создать власти муниципальных районов республики, 14 - республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма. Большинство - 34 лагеря - не получили разрешения на работу.

- Мы потеряли огромный учебно-воспитательный пласт. В лагере "Сысола" отдыхали трудные подростки, ребята из неблагополучных семей, там занимались военно-патриотическим и туристическим воспитанием, - рассказывает директор республикан-ского центра детско-юношеского спорта и туризма Александр Просужих. - Сегодня ничего этого нет.

Если еще несколько лет назад через стационарные палаточные лагеря в Республике Коми проходили порядка двух тысяч детей в год по линии центра спорта и туризма, то в последние два года в 10 раз меньше - от двухсот до трехсот человек. В летний период 2017 года в Коми не было ни одного лагеря палаточного типа.

У контролирующих органов на этот счет свои доводы. О том, что контролировать детей на природе сложно, они не говорят. Зато поясняют: чтобы стационарный палаточный лагерь заработал, необходимо обеспечить наличие там медика, педагогического состава, провести санобработку территории и сделать всем прививки. Как поясняет главный врач республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Богдан Гнатив, Республика Коми эндемична по многим природно-очаговым инфекциям, пять из которых являются основными. Это туляремия, лептоспироз, клещевой энцефалит и боррелиоз, а также геморрагическая лихорадка. В этом году уже более 340 человек обратились к медикам по поводу укусов клещей. Это в полтора раза больше показателей прошлого года.

Пугая разными инфекциями, и контролирующие органы, и чиновники отнюдь не выступают против детского туризма. Можно, только за счет родительских средств. С прошлого года подобный вид детского отдыха из бюджета не финансируется.

- А что теперь делать с проблемными ребятами? - задает риторический вопрос корреспонденту "РГ" педагог дополнительного образования Валерия Токарева. - В палаточных лагерях они были под присмотром, с ними работали, они начинали по-другому думать. А что им теперь остается? Только один вариант - улица, где их никто не сможет контролировать.

Так же считает и другой педагог дополнительного образования - Станислав Новиков: "Я обучаю детдомовцев. Теперь всю республику объявили непригодной для палаточного вида отдыха. Государство не финансирует. Все туристы перестроились и ходят в походы за свой счет, а мы с ребятами из детского дома не можем этого сделать".

Педагоги считают, что мыши и комары, которые считаются переносчиками туляремии, были всегда. И ситуация с клещами в республике не столь напряженная. Но проще запретить, сославшись на недочеты, несоответствия, клещей и все остальное. Так меньше проблем. А кто о подростках подумает?

- Установленные нормы являются препятствием для организации летнего отдыха детей. Из этой сферы уходят палаточные лагеря и туристические походы, столь важные и любимые подростками. Есть необходимость разобраться и найти возможные решения проблемы, - соглашается депутат Госсовета Коми Сергей Артеев.

Парламентарии предложили чиновникам рассчитать основные параметры и требования к организации детского туристического отдыха. И при формировании бюджета на следующий год, возможно, эти средства и предусмотрят.

Цифра

34 лагеря из 39-ти не получили в 2016 году разрешения на работу.