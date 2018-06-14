В столице Поморья появится первый инклюзивный парк

В Архангельске начали обустраивать первую в истории Поморья безбарьерную городскую среду: инклюзивный городской парк за кинотеатром "Русь" в районе улицы 23-й Гвардейской дивизии будет удобен как для людей с ограниченными возможностями здоровья, так и для северян, подобных ограничений не имеющих.

За парк проголосовало большинство горожан

Эти два гектара в центре Архангельска - территория уникальная: сорок лет здесь летом росли лопухи, а зимой расстилалась снежная целина. Лишь 12 лет назад власти Архангельска пришли к пониманию, что за кинотеатром "Русь" нужна парковая зона. Но долго не могли решить, где найти средства: проект для Архангельска масштабный и дорогостоящий.

Реальная возможность преобразовать пустырь в часть городской ландшафтной культуры появилась благодаря национальной программе "Формирование комфортной городской среды": 39 миллионов рублей на создание парка выделены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Стоит отметить, что именно эта территория стала лидером народного голосования, которое проводили городские власти. Поэтому еще несуществующий парк северяне уже называют "народным".

Идея главы Архангельска Игоря Годзиша состоит в "сквозной территории": безбарьерной должна стать также вся прилегающая к парку инфраструктура. К примеру, люди с ограниченными возможно-стями, позанимавшись на разработанных специально для них тренажерах, смогут сходить в расположенный рядом кинотеатр "Русь" или сделать покупки. Причем все должно быть продумано до мелочей - пандусы, подъездные пути.

Тем временем создатели безбарьерной зоны преодолевают один барьер за другим. К примеру, лет шесть назад среди местных лопухов успел вырасти магазин, который сегодня ограничивает проектировщиков. Более того, по словам главного архитектора города Александры Юницыной, рельеф территории сложный: в него пришлось детально вписывать игровые зоны, пешеходные дорожки, спортивные площадки. Тем не менее уже в июле подрядчики должны будут приступить к работе.

По словам Игоря Годзиша, плановые сроки реализации проекта составляют около двух месяцев, в сентябре должна начаться посадка деревьев.

- Парковая зона формируется не один год. Мы знакомы с негативным опытом, когда что-то строится, а потом о проекте забывают, но парк - это живая история, им надо заниматься ежегодно, - поясняет глава Архангельска. - Поэтому, после того как он заработает, жизнь подскажет, где стоит проложить дополнительные дорожки, установить скамейки, высадить деревья. С моей точки зрения, в проекте есть пробелы, которые нужно будет дорабатывать, - но уже по мере эксплуатации рекреационной зоны.

В целом же для создания парка придется расчистить территорию, отвести воду, "застелить" грунт. Всего планируется посадить три-ста берез, рябин и елочек, кустов сирени, установить семь спортивных комплексов, в том числе для инвалидов. Будут здесь и зеленые зоны, и широкие дорожки для прогулок с колясками, и площадки для тренировок.

Инклюзивная зона

Безбарьерный парк должен научить всех северян относиться к землякам с ограниченными возможностями как к себе. Особенно тех, кто с проблемами инвалидов никогда не сталкивался, а при виде "колясочника" спешит перейти на другую сторону улицы.

- Обычный человек, встречая людей с ограниченными возможностями, должен научиться воспринимать эти ограничения нормально. Когда ребенок, передвигающийся с трудом, и другой, которому бог дал здоровье, встречаются, знакомятся, играют вместе, - это же здорово! Безбарьерный парк должен объединить всех тех, кто раньше жил своей отдельной жизнью, - сказал в интервью "Россий-ской газете" Игорь Годзиш.

На территории будущего "архангельского Зарядья" он провел выездное совещание с участием депутатов областного собрания и городской думы, представителей общественных организаций и учреждений для инвалидов.

- Подобная зона отдыха создается впервые, поэтому особенно важно учитывать мнение людей: где будет детская площадка, стоянка для транспорта, автобусная остановка, - считает заместитель председателя Архангельского областного собрания Виталий Фортыгин.

- Главный принцип проекта - всеобщая доступность, - поясняет глава Архангельска. - Парк будет ориентирован на всех: и на здоровых северян, и на "колясочников", и на людей с нарушениями слуха, зрения, - говорит Игорь Годзиш. - Причем вначале появилась идея парка, и только потом родилась инициатива сделать его безбарьерным. Дело в том, что рядом находится центр реабилитации детей-инвалидов.

Для людей с инвалидностью парк - это место, где они будут чувствовать себя свободно и уверенно, надеются все причастные к проекту. Неслучайно на участии в создании безбарьерной зоны отдыха так настаивала руководитель опорно-экспериментального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями Ольга Богданова

- Только люди с ограниченными возможностями могут подсказать проектировщикам трудности, с которыми обычно сталкиваются в местах отдыха: обычный человек это понимает не всегда, - поясняет она. - К примеру, дорожки в парке лучше делать не из плитки, а из сплошного покрытия, в котором нет зазоров. Причем они должны быть такой ширины, чтобы могли разъехаться две коляски.

Власти Архангельска официально пригласили к участию в разработке проекта сообщество людей с ограниченными возможностями, выслушали, каким видят парк инвалиды. Все предложения по обустройству территории проектная организация взяла на заметку.

А сажать аллеи в народном парке по предложению главы города будут сами горожане - как показывает опыт, "общественные" деревья приживаются в северных условиях гораздо лучше.

- Когда люди лично принимают участие в благоустройстве, отношение их к родному городу кардинально меняется - в этом смысл проекта по созданию комфортной городской среды, - уверен Игорь Годзиш.

Кстати, в истории Архангельска это будет первый после Октябрьской революции настоящий парк, спроектированный и созданный с нуля: не избалована суровая столица Арктики ландшафтными изысками.

Мнение

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

- Закон о поэтапном создании в нашей стране безбарьерной среды для инвалидов действует не один год. Поэтому, когда мы сегодня говорим о создании городской инфраструктуры, зон отдыха, уже подразумеваем комфортные условия для общества в целом, независимо от возраста людей и их физических возможностей. При этом нам сегодня не менее важно сделать безбарьерным и отношение к людям с ограниченными возможностями: парк для всех - отличная идея.

Тем временем

Архангельск благоустраивается к международному форуму "Арктика - территория диалога", который пройдет в столице Поморья весной

2019 года. Одну из его площадок планируется разместить на морском-речном вокзале города. За приведение в порядок территории, находящейся в крайне запущенном состоянии, взялась коммерческая компания Архангельска. За свой счет она планирует заменить асфальтобетонное покрытие, обустроить парковочные места для автомобилей и автобусов, оборудовать посадочные площадки и павильоны ожидания. Архитектурное решение включает также создание у морского-речного вокзала зеленой зоны и посадку аллеи - это визуально объединит пространство площади.

- Тот факт, что коммерческое предприятие проводит благоустройство, позволяет нам направить бюджетные ресурсы на другие дорожно-ремонтные работы, - отметил Игорь Годзиш.

В преддверии форума проводится и реновация номерного фонда, а также благоустройство территории одной из старейших гостиниц Архангельска "Двина". Рядом с отелем будет создана зона отдыха и парковка, а на пешеходных дорожках уложат брусчатку.

Кстати

В рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство архангельских дворов выделено 76 миллионов 226 тысяч рублей, из них:

- 55 миллионов 810,1 тысячи рублей составляют средства федерального бюджета,

- 8 миллионов 921,9 тысячи рублей - областного бюджета,

- 6 миллионов 474,2 тысячи рублей - местного бюджета.

Еще 5 миллионов 19 тысяч рублей вкладывают суммарно жители домов, дворы которых благоустраиваются. На эти средства будут благоустроены 15 дворовых территорий во всех округах Архангельска.

Кроме того, сформирован перечень резервных территорий, которые могут быть благоустроены в этом году в случае экономии средств по итогам аукционных процедур. В него вошли 5 дворовых территорий.