Мурманская область широко известна среди любителей горных походов и горнолыжного спорта благодаря Хибинским и Ловозерским горам. Только Хибины, где недавно был создан национальный парк, за год посещают около 20 тысяч гостей, среди которых большая часть любителей активного отдыха. Но самостоятельные туристы и даже группы, организованные турфирмами или индивидуальными проводниками, не дадут региону значительного экономического эффекта. Такие туристы покупают продукты в местных магазинах, пользуются услугами "серых" перевозчиков, но не более того. Поэтому развитие летнего внутреннего туризма в Хибинах следует связывать с приобретающим все большую популярность познавательным форматом туризма "без рюкзаков".

Сегодня в Заполярье остается практически не освоенной ниша минералогического туризма, связанного с изучением минералов Мурманской области, которая по их разнообразию и доступности для изучения не имеет равных на Северо-Западе.

- Таких замечательных геолого-минералогических объектов, как Хибинский и соседний Ловозерский массивы щелочных пород, в мире больше нет, - отмечает Игорь Пеков, член-корреспондент РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник геологического факультета МГУ имени Ломоносова. - Хибины -мировой рекордсмен по числу минеральных видов, известных в пределах одного геологического объекта: в Хибинах установлено почти 600 минералов, притом что всего их науке известно сейчас немногим менее 5,5 тысячи. Иными словами, более 10 процентов от общего мирового минерального разнообразия найдено в одном этом массиве.

Второй рекорд Хибин - число новых минералов, тех, что открыты здесь впервые. Сегодня их 126, подчеркивает ученый. Все другие геологические объекты мира по этому показателю тоже уступают Заполярью.

"Изюминка" Хибин - обильные и разнообразные щелочные пегматиты и гидротермальные образования, насыщенные редкими и красивыми минералами, причем не микроскопическими, а вполне различимыми глазом. Их кристаллы в размерах часто достигают нескольких сантиметров, а иногда и метров. При этом большая часть Хибин свободна от густой растительно-сти, поскольку эти горы расположены в условиях Крайнего Севера, за Полярным кругом. Это означает, что они легко доступны для геологических наблюдений. Еще один важный момент: практически интересные минералогические объекты в Хибинах имеют разрушенные (частично выветрившиеся) участки. Кроме того, в этих горах почти всюду расположены обширные каменные осыпи, где без труда можно найти представительные образцы минералов и горных пород, которые участник экскурсии может взять для своей коллекции или просто на память, не рискуя повредить сам памятник природы. Тем не менее, турфирмы, которые могут организовать минералогический тур по Заполярью, можно пересчитать по пальцам одной руки, а их стоимость составляет от 25 до 42 тысяч рублей за недельный тур с проживанием, питанием и перевозкой.

Но организация познавательного туризма требует немалых усилий и подготовленной инфраструктуры. Этот отдых относится к формату "без рюкзаков", который давно распространен в Европе. Также в области почти невозможно найти профессиональных гидов-проводников и экскурсоводов любых категорий. Здесь нет детально разработанных и обустроенных маршрутов "одного дня". Логистические цепочки общественного транспорта от железнодорожного вокзала и аэропорта "Хибины" в близлежащем городе Апатиты совершенно не соответствуют потребностям туристов даже сегодня, при их сравнительно небольшом количестве, не говоря уже о возможном росте туристического потока. В городах, которые служат входами в нацпарк "Хибины", почти нет объектов, рассчитанных на путешественников-автомобилистов: парковок, стоянок, автокемпингов.

Эта проблема еще более выражена в Ловозерских тундрах, которые находятся по соседству с Хибинами. "Заброситься" туда гораздо сложнее, при этом растительность и минералы в этом районе еще разнообразнее, чем в Хибинах.

Прямая речь

Виктор Петров, руководитель "Кольского центра охраны дикой природы":

- Пока у нас оставляют более менее-значительные деньги лишь туристы-горнолыжники. Но этого очень мало. Кроме того, горнолыжное снаряжение стоит дорого, да и сами услуги горнолыжных склонов у нас недешевы. Летний познавательный туризм "без рюкзаков" - это та услуга, которая может стать весьма востребованной, и развивать ее можно именно на охраняемых природных территориях. Кроме того, она может иметь гораздо более значительную географию. Если горнолыжники ездят кататься в основном в Хибины, то минералогические, ботанические, исторические, этнографические туры можно проводить не только в Хибинах и Ловозерах, но и на полуостровах Рыбачьем и Среднем, в поморских селах на Терском берегу. Примером такой работы может служить Кенозерский национальный парк, где для развития познавательного туризма сделано очень много. И такие туры могут быть относительно дешевы. Этот вид туризма на Кольском полуострове сейчас в зачаточном состоянии, но он имеет здесь очень большую перспективу.