Закладку мощнейшего в мире ледокола "Лидер" наметили на 2020 год

Новейший атомный ледокол проекта 10510 "Лидер" может быть заложен в 2020 году. Об этом рассказал начальник управления гражданского судостроения Северо-Западного региона РФ Объединенной Судостроительной Корпорации Евгений Молодиченко на международном форуме "Судостроение в Арктике", который проходит в Архангельске.

В частности, он сказал, что такой ледоход может потребоваться в 2027 году, в том числе для реализации проекта Ямал СПГ, передает корреспондент "РГ".

- Поэтому закладка его должна пройти не позже 2020 года, - сказал он. - Сейчас решается вопрос о механизмах финансирования этого проекта.

Ранее АО "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) разработал технический проект ядерной энергетической установки (ЯЭУ) РИТМ-400 для ледоколов нового проекта "Лидер". А ЦК "Айсберг" представил проект самого ледокола.

Как сообщил главный конструктор отдела системной интеграции ФГУП "Крыловский ГНЦ" Александр Сударевский, их центр разработал пакет комплексных модельных испытаний для проверки правильности выбранных технических решений ледокола "Лидер". Все они прошли одобрение.

Ориентировочная стоимость проекта - около 90 миллиардов рублей. Планируется, что это будет самый мощный ледокол в мире.

По словам заместителя генерального директора по строительству флота "Атомфлота" Константина Князевского, технический проект ледокола "Лидер" утвержден, а вот окончательная стоимости и механизм привлечения средств еще подвергнется долгому обсуждению различных структур.

Отметим, что атомный ледокол "Лидер" предназначен для круглогодичной проводки крупнотоннажных транспортных судов дедвейтом более 100 тысяч тонн и шириной более 50 метров на всем протяжении Северного морского пути. Расчетная скорость - около 15 узлов во льдах толщиной около двух метров. Сейчас подобной мощностью не обладает ни один из действующих ледоколов.