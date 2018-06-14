Астраханская область попала в число регионов, отстающих с капремонтом

Более чем в 50 российских регионах план капитального ремонта многоквартирных домов не выполняется в полном объеме. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского Народного фронта, проанализировав выполнение региональных программ в 2017 году. В первой десятке аутсайдеров оказалась Астраханская область.

Работу регионов контролеры оценивали, исходя из двух параметров: количество многоэтажек на 100 процентов отремонтированных в регионе домов и доля осуществленных работ. Хуже всего ситуация оказалась в Республике Северная Осетия - Алания, где в полном объеме не отремонтирован ни один дом из запланированных 49. Всего лишь один дом из 146 починили в Магаданской области. Среди южных регионов самая печальная картина в Астраханской области: из 912 запланированных многоэтажек, по данным ОНФ, там были отремонтированы только 277. Это 30 процентов плана. А вот что касается объема работ, который выполнили подрядчики в прошлом году, то в регионе это всего лишь 11,28 процента заявленных.

По мнению экспертов, причина того, что программы не выполняются в полном объеме, в первую очередь в низкой собираемости взносов.

- Неполная реализация региональных программ может быть вызвана нехваткой средств у региональных операторов, связанной с низкими размерами взносов на капитальный ремонт и их низкой собираемостью. Это в полной мере относится к Республике Северная Осетия - Алания, где при размере взноса пять рублей за квадратный метр собираемость составляет всего 21,3 процента (самый низкий показатель по стране), - пояснила эксперт ОНФ Ирина Генцлер.

Кстати, чуть раньше директор астраханского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Леонид Еремеев отметил, что за годы действия программы собираемость взносов в регионе заметно выросла: если поначалу она составляла в среднем 68 процентов, то сейчас уже 83.

Вторая причина отставания от графика - слабая организация ремонта: торги для подрядчиков проводят позже положенного, в итоге те выходят на объекты уже во второй половине года и за несколько месяцев просто не успевают сделать все, что было намечено.

В ОНФ отметили, что во многих субъектах РФ остатки денежных средств на счетах региональных операторов на конец 2017 года в полтора-два раза превысили объем средств, поступивших в течение года за счет взносов собственников. Это Тверская, Ленинградская, Иркутская, Тюменская, Нижегородская, Кировская, Сахалинская, Краснодарский, Забайкальский и Камчатский края, а также Республики Бурятия, Саха (Якутия), Коми и Ингушетия. То есть средства на капремонт в этих регионах были, но программы тем не менее не выполнены.

- Наиболее вероятной причиной является низкое качество планирования процесса организации капитального ремонта. Чтобы работы были выполнены в срок, подрядчики должны приступать к ним весной - в начале лета, а не в ноябре-декабре. От этого надо отталкиваться, планируя сроки проведения конкурсов, выбор подрядчиков, сроки для разработки проектной документации. Это означает, что предложения собственникам в многоквартирных домах региональному оператору нужно направлять практически за год до того момента, когда планируется ремонт, - прокомментировала Ирина Генцлер.

По мнению главы исполкома регионального штаба ОНФ в Астраханской области Александры Чернышовой, проблем с проведением капремонта сейчас действительно хватает.

- Мы регулярно проверяем качество ремонта в многоэтажках и, к сожалению, видим, что недоделок очень много. Самая большая проблема - именно качество и объем ремонта. Например, в плане было заявлено восемь видов работ, а по факту выполнено только три. Чаще всего ремонтируют крыши и фасады, а внутренние коммуникации остаются прежними. Так, в одной из астраханских многоэтажек отлично сделали фасад, но при этом в подвале после капремонта стоит вода. Там, где можно что-то исправить или доделать, подрядчик возвращается, но получается это не всегда, - комментирует Чернышова.

В региональном штабе ОНФ считают одной из причин недоделок то, что конкурсы на проведение капремонта выигрывают одни и те же компании. А получив большой объем работ, они в итоге просто не успевают с ним справиться.

- Здесь уже чиновники на местах должны следить за тем, кто какие конкурсы выигрывает и как потом контракты по ним выполняются, - считает Александра Чернышова.