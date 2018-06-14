В ГД назвали размещение военных сил Украины на Азове игрой на публику

Действия Украины - создание разнородной ударной группировки в регионе Азовского моря, размещение у российских границ украинской штурмовой авиации - вызывает серьезную озабоченность и вынуждает разработать дополнительные варианты обороны полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

- Создание Украиной разнородной ударной группировки вблизи российских границ - это сознательная игра на западную публику в надежде на обострение отношений с Россией, - считает Бальбек. - Ничто не заставят Россию в случае агрессии со стороны Киева сдать позиции и начать сомнительные переговоры о перемирии.

Он отметил, что нападение на российские объекты на берегу Азовского моря или корабли будет расценено как полномасштабное военное наступление, сообщает РИА Новости.

- Ответные меры последуют зеркальные, - уточнил депутат.