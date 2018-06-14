Ростов-на-Дону примет пять матчей - 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля. До сих пор идет подсчет гостей, которые приедут поболеть за любимые команды. Статистика ведется по данным бронирования билетов на поезда и самолеты и по зарезервированным номерам в гостиницах. Уже известно, что аэропорт Платов примет около 200 чартерных рейсов, из них на 80 самолетах прилетят любители футбола, а остальные доставят членов команд и официальных делегаций. Гости воспользовались и услугами железнодорожного транспорта. На ростовский вокзал в дни чемпионата приедет 51 прямой поезд и 71 проходящий. В аэропорту и на вокзале туристов будут встречать волонтеры, везде установлены навигационные таблицы на двух языках - английском и русском.

Большие изменения ждут городской транспорт. Болельщики смогут проехать на стадион исключительно на аккредитованных такси. Аккредитацию получили 600 машин 13 компаний. Это автомобили только желтого и белого цветов, возраст - не старше четырех лет, в салоне - кондиционеры. Кстати, тариф будет не выше 30 рублей за километр.

Шаттлы будут возить болельщиков бесплатно. Всего определено семь маршрутов. S1 (пл. Гагарина - стадион), S3 (Привокзальная площадь - Театральная площадь), S4 (Привокзальная площадь - "Ростов Арена"), S5 (Платов - "Ростов Арена"), S6 (Платов - Театральная площадь), S7 (Старый аэропорт - "Ростов Арена"). На всех въездах в мегаполис появились временные пункты полиции.

По всему городу к ЧМ установили 2 000 знаков, которые помогут приезжим гостям ориентироваться на местности.

В Волгограде матчи пройдут 18, 22, 25 и 28 июня. Возле стадиона "Волгоград Арена" будет действовать правило "последней мили", которая объявляется пешеходной. Около 2 200 жителей близлежащих домов уже получили автопропуска, которые дают им право доехать до подъезда.

- Список документов очень небольшой, - говорит директор многофункционального центра Ирина Змановская. - При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие документы на квартиру, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также действующий страховой полис ОСАГО. К нам также могут обратиться и те, кто не является владельцем квартиры, а снимает жилье в зоне "последней мили". Для этого надо лишь представить договор аренды жилого помещения. В среднем выдача пропуска занимает не больше десяти минут: документы сотрудники МФЦ проверяют при заявителе и тут же выдают автопропуск.

Мимо стадиона не будет ходить даже скоростной трамвай. Перехватывающие парковки организовали в Тракторозаводском, Дзержинском и Советском районах, от которых болельщиков до места проведения культурных и спортивных событий доставят автобусы-шаттлы и электропоезда.

В Волгограде к ЧМ установили электронные табло на остановках общественного транспорта. Горожане смогут увидеть, через сколько минут придет тот или иной автобус или троллейбус. Отследить перемещение транспорта в реальном времени можно и на специальном мобильном приложении. Достаточно выбрать номер маршрута и указать остановку.