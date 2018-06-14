Лето - пора отпусков. Время не только путешествий, но и головной боли: куда пристроить домашнего питомца на этот срок? Попросить друзей присмотреть за четвероногим членом семьи, воспользоваться услугами зоогостиницы или взять его с собой?

Сегодня в Ростове-на-Дону открывается большое число зоогостиниц. Это довольно востребованный вид бизнеса.

- Сутки пребывания кошки в нашей гостинице стоят от 400 рублей, собаки - от 500. На цену также может влиять порода животного и даже его пол, - рассказывает Алексей, владелец одного из таких заведений.

Сложнее пристроить на время пса крупной породы. Ему требуется больше места и отдельный выгул. С популярными сегодня "малышами" - шпицами, папильонами, той-терьерами, чихуахуа гораздо проще. Питание в гостинице могут предоставить практически по системе "все включено". Но если животное приучено к какому-то определенному корму, то нужно оставить его запас.

- Главное условие - наш постоялец должен быть привит и здоров, - подчеркнули в гостинице для животных.

Можно взять питомца с собой, но при этом лучше сразу поинтересоваться правилами его перевозки и устройством в гостиницу.

- Для перелета или поездки на поезде необходим оформленный ветеринарный паспорт. С момента прививки от бешенства должно пройти не менее одного месяца, - рассказывает ветеринарный врач Наталья Мелконян.

А еще, отправляясь в путь с питомцем, необходимо заранее уведомить авиакомпанию об усатом пассажире. Вам могут и отказать, если, к примеру, тем же рейсом летит собака. Если согласие получено, то в билете нуждается не только человек, но и его четвероногий друг. Авиакомпании сами устанавливают тарифы на провоз кошек и собак в салоне или в специальном отсеке для животных. Бокс с собакой или котом отправляется туда, если его вес превышает восемь килограммов, с меньшим животным можно спокойно идти в салон самолета. Покупка прочной пластиковой переноски для животного - важное условие. Цена бокса составляет две-три тысячи рублей.

- Недавно мне пришлось лететь из Ростова-на-Дону в Иркутск вместе с котом. За провоз Айсберга (так зовут кота) пришлось дополнительно заплатить четыре тысячи рублей, - рассказывает житель Новочеркасска Владимир.

Если путешествие предстоит за границу, в государственной ветеринарной клинике необходимо взять разрешение на вывоз животного за территорию РФ.

Что касается гостиниц, то здесь все очень индивидуально, и проживание животных обязательно нужно оговорить заранее.

- С животными к нам нельзя! - сказали, как отрезали, в одном из крупных ростовских отелей.

Но уже в другом дружелюбно сообщили, что остановиться у них с котом можно. Просто придется доплатить за животное 500 рублей. При этом владелец должен быть готов взять на себя ответственность за возможный причиненный ущерб.

Кот на миллион

В Ростовской области на популярном сайте объявлений на продажу выставили котенка стоимостью 999 тысяч рублей. Продавец сообщает, что почти миллион стоит мальчик экзотической породы. При этом покупателю обещают хороший торг. Судя по фото, на снимке самый обыкновенный "дворянин". Видимо, таким образом его владелец решил привлечь внимание к питомцу. И это ему удалось.

- Котяра отличный, очень редкий, - заверил продавец позвонившему по указанному в объявлении номеру корреспонденту "РГ". - Я сам вывел такого.

Однако в чем отличие котенка от других, хозяин сказать затруднился.

Как у соседей

Накануне ЧМ-2018 владельцы многих волгоградских отелей заявили о том, что готовы принять болельщиков вместе с их питомцами. По данным портала "101 отель" таких заведений 30 процентов. Из 117 объектов размещения в 37 подготовлены спецномера. Однако количество мест для усатых-хвостатых путешественников ограничено.

- Мы с радостью примем гостя вместе с питомцем. Доплачивать за проживание животного не нужно. Но о том, что вы едете с котом или собакой, необходимо сообщить заранее: количество мест ограничено. Для постояльцев с животными у нас предусмотрен всего один номер, - сообщила администратор гостиницы "Волгоград".