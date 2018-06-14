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14.06.2018 20:45
Рубрика: Спорт

Как мексиканцы и бразильцы болели в Ростове за Россию

Текст: Николай Грищенко
Фото: Денис Демков

Свыше 15 тысяч человек собрались на Театральной площади Ростова-на-Дону, чтобы посмотреть матч открытия чемпионата мира по футболу.

Среди иностранных болельщиков, которые начали подтягиваться к фан-зоне еще в полдень, преобладали южноамериканцы - жители Бразилии, Мексики, Уругвая. Они выделялись из бушующего моря донских поклонников футбола яркими флагами и атрибутикой национальных сборных. И на удивление быстро они нашли общий язык и взаимопонимание с ростовчанами.

Фото: Пресс-служба ДГТУ
Футбольные фанаты из Бразилии больше двух лет добирались до России

- Я училась в Ростове-на-Дону на инженера-строителя, и потому не могла пропустить такой прекрасный шанс еще раз побывать в России. За четыре с половиной года Ростов очень сильно изменился в лучшую сторону и стал настоящим европейским городом, - рассказала 30-летняя болельщица из Мексики Люсия Барельо.

Она призналась, что в матч открытия ее симпатии, как и ее друзей из Бразилии, были на стороне России.

- Мы болели за Россию. Ведь ваша страна, столько сделала, чтобы подарить всем жителям планеты такой замечательный футбольный праздник, - сказала она.

Нашлись поклонники и у сборной Саудовской Аравии, которые оценили настойчивость на поле и футбольную "вежливость" арабских спортсменов.

"Даже проигрывать надо достойно," - сказал кто-то из болельщиков.

Напомним, что в Ростове-на-Дону для фестиваля болельщиков ФИФА подготовлена грандиозная площадка. которая одновременно может вместить до 20 тысяч человек. Болельщики смогут не только посмотреть посмотреть прямые трансляции матчей ЧМ-2018, но и окунуться в неповторимую атмосферу футбольного праздника вместе с болельщиками со всего света. Кроме того, перед фанатами выступят пять тысяч артистов из 150 творческих коллективов. Большинство из них приедут из городов и районов донского края.

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