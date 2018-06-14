В России сегодня стартует ЧМ-2018. Корреспонденты "РГ" подсчитали, кто из предпринимателей на юге России сможет заработать на международных играх.

По улицам болельщиков возили

По данным регионального правительства, поток туристов в Ростовскую область во время мирового футбольного первенства вырастет на 200 - 250 тысяч человек, а всего донской край в этом году посетят около двух миллионов туристов. Основная масса болельщиков ожидается из Латинской Америки, потому что на "Ростов Арене" играют Бразилия, Мексика и Уругвай. Большой интерес также проявили жители Швейцарии и Саудовской Аравии.

Прогнозы специалистов уже начинают оправдываться. В преддверии ЧМ-2018 в аэропорту Платов зарегистрировано 166 дополнительных чартерных авиарейсов. А РЖД сообщили о 51 дополнительной паре поездов в Ростов-на-Дону и 71 паре проходящих через донскую столицу.

По улицам донской столицы туристов будут перевозить 200 дополнительных многоместных автобусов и специальные шаттлы, которые в дни матчей доставят футбольных фанатов на стадион. Для состоятельных болельщиков, которые предпочитают передвигаться с комфортом, подготовлены специальные такси. В ближайший месяц их владельцы надеются неплохо заработать. Перевозки пассажиров и багажа во время ЧМ-2018 будут осуществляться по специальному тарифу - 30 рублей за один километр. Для сравнения: сейчас ростовские таксисты возят пассажиров по цене от 12 до 20 рублей за километр. Таким образом, денежный оборот перевозчиков вырастет в два раза. Правда, к самим таксистам и их автомобилям предъявляются серьезные требования, поэтому официально обслуживать болельщиков будут всего 600 машин.

Кстати, можно попробовать подсчитать примерные барыши от частного извоза. По данным НПО СРО "Объединение таксомоторных перевозчиков Ростовской области", в донской столице сейчас работает около пяти тысяч такси. В сутки одна машина "накатывает" в среднем три тысячи рублей. Таким образом в сфере таксомоторных перевозок в донской столице ежесуточно вращается около 15 миллионов рублей.

Изменение правил торговли алкогольными напитками и введение ограничений на их продажу заставили понервничать ростовских торговцев, которые также надеются заработать на футбольных фанатах. Но, как пояснила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, запрет на реализацию алкогольной продукции в период проведения ЧМ-2018 будет действовать только на определенной территории и в определенные дни.

А вот уличным торговцам сувениров с символикой чемпионата придется задуматься о ее происхождении. По словам Ирины Теларовой, с 14 июня в городе начинает работать специальная группа, которая будет проверять соблюдение действующего законодательства, в том числе и использование символики FIFA. Так что, желая заработать на сувенирах, можно попасть под штрафные санкции.

Свою долю "футбольного пирога" планируют получить и представители гостиничного бизнеса. По данным российского сервиса аренды жилья Tvil.ru, в Ростове-на-Дону сейчас туристы бронируют жилье в среднем на три ночи и платят за него по 2,5 тысячи рублей в сутки. Однако это не предел. В некоторых гостиницах в ожидании чемпионата начали безбожно завышать цены. Например, владелец одного донского отеля увеличил стоимость проживания до 25 тысяч рублей в сутки, правда тут же попал в поле зрения Роспотребнадзора. Ведь два года назад правительство РФ приняло постановление о государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах ЧМ-2018. В итоге владельцы 51 ростовской гостиницы за превышение были оштрафованы на 50 тысяч каждый.

Вот так номер!

Сочинские отельеры тоже уверены, что в накладе не останутся. Ведь в "футбольные месяцы" курорт планирует принять не менее миллиона туристов. Так, в отелях Имеретинской низменности, где находится футбольный стадион "Фишт", уже не осталось свободных мест на даты проведения матчей.

Как сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в городе прошли обязательную классификацию 1 959 отелей, готовых предложить 68 212 номеров. Больше всего оказалось средств размещения категории "без звезд" (1 460), затем идут категории "две звезды" и "три звезды" (по 165), "одна звезда" (102). Четырьмя "звездами" могут пощеголять 48 гостиниц, а пятью - 19.

Причем, если за ценами в классифицированных гостиницах следят, то для частников, желающих сдать свою квартиру футбольным фанатам, отсутствие контроля - это просто подарок судьбы. И ценник тут у каждого свой.

- Сдав квартиру болельщикам ЧМ-2018 по футболу, можно сразу получить годовую зарплату. Тут главное не переборщить - не поставить заоблачный ценник, иначе можно отпугнуть потенциальных постояльцев. Я свою находящуюся в Адлерском районе жилую недвижимость в летние месяцы сдаю посуточно. Там две комнаты. Во время мундиаля сутки у меня обойдутся в четыре тысячи. Это гораздо меньше, чем в ближайших отелях. За месяц, по моим подсчетам, должно получиться не меньше 150 тысяч рублей, - предвкушает сочинец Илья Смирнов.

По соседству, кстати, за чуть большую сумму сдаются и комнаты в трехэтажном коттедже. Правда, есть у такого заработка и подводные камни. Так, власти Краснодарского края уже пообещали вплотную заняться искоренением нелегального гостиничного бизнеса. Делать это собираются с помощью рейдов мобильных групп из чиновников и представителей надзорных и контролирующих служб.

Успеют заработать и экскурсионные фирмы. К чемпионату мира по футболу в Сочи разработали более 30 маршрутов: начиная с обзорной экскурсии "Олимпийская столица 2014 года" и заканчивая посещением "русского Диснейленда" - Сочи Парка, трассы "Формулы-1" и горных склонов Красной Поляны.

Как рассказали в управлении по курортному делу и туризму администрации Сочи, с болельщиками будут работать не менее 40 турфирм и более 600 экскурсоводов. И это только те, кто официально внесен в списки. Разумеется, захотят предложить фанатам свой тур и самостоятельные гиды.

- За восемь лет жизни в Сочи я успела изучить большинство горных маршрутов, побывала на всех городских объектах показа. Теперь периодически сама вожу туда туристов. Для футбольных фанатов подготовила несколько вариантов прогулок. Стоимость - от 700 рублей с человека, - рассказывает местная жительница Елена Овчинникова.

Вкус к игре

Естественно, что больше других намерены заработать во время матчей рестораторы. В Волгограде, к примеру, гостей чемпионата мира по футболу готовы накормить в более тысячи объектах общепита на 55 тысяч посадочных мест. Конечно, в выигрыше окажутся прежде всего те предприниматели, чьи заведения находятся в центре. В Волгограде таких 258 на 14 тысяч мест. Их владельцы сейчас радостно потирают руки.

- Мы делаем ставку на местных поставщиков: работаем только с российскими производителями мяса, или, например, с волжской сыроварней. Рыба тоже от волгоградских компаний: судак, сазан, карп и толстолобик. Есть фирменное блюдо - мясо сухого созревания. В специальной камере оно держится 21 день. Особый акцент делаем на говядине, свинина используется в блюдах мало. Еще поставим вертел, на котором будут жариться утка, индейка, бараний бок. Хоть кухня у нас европейская, но она подойдет всем, включая мусульман, - рассказал шеф-повар одного из заведений Александр Акимов.

В дни чемпионата даже блюда оформят в футбольном стиле: стейк будут укладывать на "газон" из мелко порубленной зелени. Накануне ЧМ-2018 сотрудники ведущих ресторанов регулярно посещали семинары. Индустрия гостеприимства предполагает активное освоение опыта других регионов и стран, чтобы не скатиться в душевный провинциализм. Персонал большинства кафе прошел обучение английскому языку.

- Я занимался около года. На курсах мы узнали, как встречать и провожать гостей, как предложить меню, что можно рассказать о специфике нашего заведения. Кратко ознакомились с кухней тех стран, сборные которых будут у нас играть. Учли религиозные особенности, адаптировали свои блюда к запросам иностранцев: к минимуму свели свинину, зато ввели в меню хумус. Для африканских гостей добавляем в еду семена шалфея, - объясняет официант Юрий Прохоров.

- Будем угощать гостей варениками семи видов, пельменями, выпечкой и борщом, - перечисляет шеф-повар Ирина Дедух. - Приезжие очень любят заказывать вареники с вишней. Наверно, у них такого нет. Вообще, чтобы влюбиться в русскую кухню, достаточно любые наши разносолы отведать. Безотказно действуют пельмени!

Специальное предложение к приезду футбольных болельщиков подготовили и волгоградские кондитеры: торт в виде футбольного мяча. Такой десерт - угощение для большой компании: весит торт семь килограммов! Впрочем, в дни проведения чемпионата мира лакомство будет продаваться и в фасовке.

- Идею вынашивала давно, но чемпионат подстегнул. Все продукты местные, которые привыкли употреблять, - говорит автор рецепта Елена Зубкова.

Корреспондент "РГ" был в числе первых, кому довелось отведать фирменную сладость. Вкус газона остался неизвестен, а вот кусок мяча перепал. Достаточно плотное тесто с необычным вкусом. Наверняка, своего любителя найдет. Из прочих съедобных сувениров, которые стоит привезти из Волгограда, можно назвать горчицу. Город является одной из мировых горчичных столиц.

"Именно на территории современного Волгограда более 200 лет назад в поселении Сарепта был построен первый горчично-маслобойный завод. Волгоградская продукция и сегодня пользуется большой популярностью по всей стране", - рассказали в пресс-службе музея-заповедника "Старая Сарепта".