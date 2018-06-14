В Адыгее в ауле открыли новый корпус больницы и поликлинику

В преддверии Дня медицинского работника в Адыгее состоялось торжественное открытие нового больнично-поликлинического корпуса Тахтамукайской центральной районной больницы на 50 коек и поликлиники на 200 посещений. Поздравить жителей района с этим событием прибыл глава РА Мурат Кумпилов.

В церемонии также приняли участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Верховного суда РА Аслан Трахов, заместитель премьер-министра Наталья Широкова, министр здравоохранения Рустем Меретуков, заместитель председателя Госсовета-Хасэ РА Аскер Савв, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, представители Кабинета министров, Госсовета-Хасэ РА, органов власти муниципального образования "Тахтамукайский район", руководители организаций системы здравоохранения республики, жители района.

Обращаясь к собравшимся, глава Адыгеи подчеркнул, что открытие нового лечебного корпуса районной больницы - еще один важный шаг в повышении качества и доступности медицинских услуг в рамках реализации стратегических инициатив президента страны в сфере здравоохранения. Завершить начатое в 2007 году строительство здания удалось благодаря поддержке правительства и премьер-министра РФ.

Здания, в которых раньше располагались стационар и поликлиника Тахтамукайской больницы, не соответствовали требованиям санитарных норм и правил, здесь не хватало помещений для новых врачебных кабинетов. Материально-техническая база требовала скорейшего укрепления для внедрения и развития специализированых видов помощи. Из-за отсутствия финансирования стройка была приостановлена. Ситуация с долгостроем вызывала обеспокоенность местных жителей. Совет старейшин района обращался к руководству Адыгеи с просьбой принять меры для возобновления работ на этом объекте. За поддержкой в решении этого вопроса руководитель ррегиона обратился в правительство страны.

В июле 2017 года в Краснодаре прошла встреча Дмитрия Медведева и Мурата Кумпилова, в ходе которой председатель правительства поддержал инициативу руководителя региона о возобновлении строительства Тахтамукайской ЦРБ. Кроме того, в рамках прошлогодней рабочей поездки в Москву глава РА встретился с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой. Обсуждались вопросы развития здравоохранения Республики Адыгея. В результате правительство РФ выделило средства на завершение строительства Тахтамукайской центральной районной больницы. Всего на возведение объекта было направлено почти 143 миллиона рублей.

В новом трехэтажном здании созданы комфортные условия для пациентов и медперсонала. В лечебном корпусе размещено несколько отделений стационара: педиатрическое, терапевтическое и неврологическое. Первый этаж отведен под поликлинику с кабинетами стоматолога, рентгенодиагностики и лаборатории.

Главный врач Тахтамукайской ЦРБ Светлана Нехай показала гостям новостройку. Завершилась торжественная церемония высадкой платана во внутреннем дворе здания больницы.

Мурат Кумпилов в своем выступлении напомнил о принятых за последние годы мерах по повышению доступности медицинской помощи в Тахтамукайском районе. Это и реконструкция инфекционного отделения, хирургического корпуса Центральной районной больницы в Энеме, и обновление автопарка службы скорой медпомощи, и строительство трех фельдшерско-акушерских пунктов. В нынешнем году еще один ФАП будет открыт в поселке Отрадном. Кроме того, по программе "Земский доктор" в лечебных учреждениях Тахтамукайского района с 2012 года работают уже 48 специалистов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что в целом для развития системы здравоохранения республики предстоит решить много задач. Поэтому параллельно со строительством и капитальным ремонтом медучреждений самое серьезное внимание уделяется вопросам развития первичной медицинской помощи, подготовки кадров, создания достойных условий для их профессионального роста.

"Наша цель - создание современных объектов медицины, оснащение их новейшим оборудованием, внедрение в медицинскую практику передовых методик", - отметил Мурат Кумпилов.