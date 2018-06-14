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14.06.2018 11:24
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не выше радуги

В центре Ростова запретили строить многоэтажки
Текст: Ирина Варламова
Российская газета - Экономика Юга России №7590 (127)
В правила землепользования и застройки города внесены существенные изменения: теперь возводить дома выше пяти этажей в историческом центре донской столицы запрещено. С такой инициативой выступили депутаты городской Думы. По мнению народных избранников, эта мера позволит наконец решить проблему точечной застройки.

- Нам кажется, что мы нашли компромисс, который не даст застройщикам возводить дома, выбивающиеся из общей концепции. Таким образом мы сможем сделать город более привлекательным, - заявил председатель постоянной комиссии Гордумы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Ковалев.

Фото: photoxpress
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Компромисс еще и в том, что ограничивать этажность планируется за счет плотности застройки земельного участка. Теперь новое строительство в центре города не должно занимать более 40 процентов территории, а в случае реконструкции не более 60.

Не все согласны, что такой вариант пойдет на пользу и без того уплотненному Ростову с его узкими улочками. Депутат городской Думы Анатолий Котляров, например, считает, что новые правила еще больше загрузят центр.

- Утвердили коэффициент 2,5 плотности застройки при том, что выросла цена земли. Что же мы будем иметь? При условии, что некоторые застройщики продают квартиры по 30 квадратных метров, на 10 сотках получится 83 квартиры, а если в каждой будут жить по два человека, то это более 160 человек. Нам центр города разгружать надо, а мы его наоборот, уплотняем, - считает Котляров.

Как же к новым правилам отнесутся застройщики? Чиновники считают, что запрет на возведение высоток в центре может оттолкнуть представителей строительной отрасли, но тем не менее решили пока все же запретить высотки и проанализировать ситуацию в ближайшие год-два в надежде, что за это время появится спрос на 4-5-этажные дома.

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости
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- Думаю, застройщики будут совсем не рады такому решению депутатов. К чему приведет запрет на многоэтажки в центре? Однозначно, будет увеличиваться стоимость квартир и уменьшаться их количество. Согласитесь, все-таки есть разница покрывать затраты, построив дом на 70 квартир или всего на 12, - считает генеральный директор крупного донского агентства недвижимости Евгений Сосницкий. - Кроме того, в центре не так много свободных "пятен", надо сносить аварийные дома, а, чтобы их расселить, требуется немало средств. Это тоже сыграет на подорожание квартир. К резкому же повышению цен на недвижимость рынок не готов. Красивая идея создать исторический центр, сохранив своеобразие старинной архитектуры, скорее всего, разобьется об экономический аспект. На мой взгляд, любое администрирование должно учитывать экономическую конъюнктуру в том числе.

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