В Крыму назначили министра информации

Министром внутренней политики, информации и связи республики Крым назначен Сергей Зырянов. Об этом сообщает портал регионального правительства.

Ранее Зырянов был первым заместителем министерства.

Напомним, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский, возглавлявший министерство с 2014 года, покинул должность его руководителя.

Зырянов ранее работал зампредседателя Центрального районного совета Симферополя. С февраля 2016 года - первый заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики.