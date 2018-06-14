В Сочи рассказали о судьбе стадиона "Фишт" после ЧМ-2018

Сочинский футбольный стадион "Фишт" после чемпионата мира может обзавестись своей домашней командой, а все подготовленные к мундиалю в крае тренировочные поля отдадут детским спортивным школам региона.

Об этом в четверг рассказал журналистам в городском пресс-центре вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

- Прежде всего, "Фишт" должен разрабатывать туристическую направленность, потому что это единственная площадка в мире, принимавшая церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр, матчи Кубка Конфедераций, а теперь и чемпионата мира по футболу. Думаю, на его фасаде появится соответствующая табличка. Но и, конечно, арена должна быть загружена, ведь содержание такой инфраструктуры - дорогое удовольствие, - рассказал Долуда, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". - Мы сейчас ведем переговоры с питерским клубом "Динамо" об их переезде в Сочи. Предполагается, что стадион станет их домашней ареной. Сейчас переговоры проведены процентов на 90, наверняка скоро будет подписано соглашение.

По словам вице-губернатора Кубани, подготовленные для сборных ЧМ-2018 тренировочные поля также не будут простаивать. Их отдадут детским спортивным школам, которых, к слову, в регионе 287. Именно футболом в крае занимается более 35 тысяч ребят.