В Волгограде суд арестовал владельца лодочной станции

В Волгограде Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца владельца лодочной станции, где базировался затонувший катамаран. В результате трагедии погибло 11 человек.

Как сообщает Интерфакс, 47-летний хозяин лодочной станции свою вину не признал. Он сообщил, что по регламенту на причале проводится только визуальный осмотр судоводителей. Кроме того, он не знал том, что катамаран не зарегистрирован в ГИМС в соответствии с законодательством. На основании этого подозреваемый просил назначить ему домашний арест.

Однако, суд принял во внимание доводы следствия, в которых говорилось, что владелец лодочной станции "не предпринял никаких действий по предотвращению выхода маломерного судна в акваторию реки Волги". В итоге мужчина был арестован на два месяца.

Напомним, что в в ночь на 12 июня около острова Голодный катамаран налетел на баржу и перевернулся. В результате ЧП погибли 11 человек, пять были спасены сотрудниками МЧС и экипажем буксира "Капитан Веревкин". По факту трагедии возбуждено уголовное дело. По одной из версий, виновником смертельной аварии стал владелец маломерного судна экс-чиновник Дмитрий Хахалев. По результатам экспертизы, в крови у рулевого обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени опьянения.