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14.06.2018 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авиакомпания заплатит за гибель пассажира

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7591 (128)
Каргапольский суд взыскал с авиакомпании "Скол" более двух миллионов рублей в пользу вдовы пассажира, погибшего при крушении вертолета на Ямале. В эту сумму вошли 2,025 миллиона страхового возмещения, 400 тысяч - компенсация морального вреда и 20 тысяч - судебные расходы.

Авиаперевозчик пытался оспорить вердикт - уменьшить размер компенсации морального вреда до 100 тысяч, а в остальных требованиях отказать. Но судебная коллегия по гражданским делам областного суда посчитала право истца на страховое возмещение и компенсацию морального вреда абсолютно законным. Решение суда вступило в силу.

Напомним, 21 октября 2016 года вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков, совершил жесткую посадку в 80-ти километрах северо-западнее Уренгоя. 19 человек, в том числе трое членов экипажа, погибли, трое пассажиров пострадали.

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