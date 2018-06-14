Каргапольский суд взыскал с авиакомпании "Скол" более двух миллионов рублей в пользу вдовы пассажира, погибшего при крушении вертолета на Ямале. В эту сумму вошли 2,025 миллиона страхового возмещения, 400 тысяч - компенсация морального вреда и 20 тысяч - судебные расходы.

Авиаперевозчик пытался оспорить вердикт - уменьшить размер компенсации морального вреда до 100 тысяч, а в остальных требованиях отказать. Но судебная коллегия по гражданским делам областного суда посчитала право истца на страховое возмещение и компенсацию морального вреда абсолютно законным. Решение суда вступило в силу.

Напомним, 21 октября 2016 года вертолет Ми-8, перевозивший вахтовиков, совершил жесткую посадку в 80-ти километрах северо-западнее Уренгоя. 19 человек, в том числе трое членов экипажа, погибли, трое пассажиров пострадали.