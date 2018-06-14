Компенсацию за потерю зрения после неправильного лечения отсудил у больницы Первоуральска житель Ревды. Ослепший на один глаз после медицинского вмешательства 55-летний Владимир Тюриков не дождался от врачей даже элементарных извинений.

- У меня всю жизнь было отличное зрение. Но три года назад почувствовал: один глаз стал слабеть. Окулисты сказали, что ситуация банальная: в кровеносном сосуде глазного яблока тромб. Необходимо ставить уколы, и тромб рассосется, - рассказал "РГ" Владимир.

В направлении в офтальмологическую клинику в Екатеринбурге пациенту отказали: процедура простая. Отправили на лечение в медицинский центр, расположенный в соседнем Первоуральске. Но банальный укол уже на первой же процедуре привел к непоправимому. При введении препарата в глазное яблоко Владимир почувствовал такую боль, что в глазах потемнело. На крики пациента прибежали врачи. Правда, ничего не объяснили, только убеждали: ничего страшного не произошло, просто надо сменить тактику лечения.

Но никакая скорректированная тактика уже не смогла вернуть больному зрение.

- Оказалось, укол повредил глазной нерв и после лечения глаз в лучшем случае станет реагировать на дневной свет, - пояснил пострадавший.

Для Владимира, дизайнера по профессии, такая потеря невосполнима.

В декабре 2016 года он направил претензию в больницу о возмещении вреда, но ее оставили без ответа. Тогда Тюриков подал иск в суд с просьбой взыскать с клиники компенсацию морального ущерба - два миллиона рублей. Требования суд удовлетворил частично, уменьшив сумму до 500 тысяч. Областной суд вину медиков также признал, увеличив размер выплат до 750 тысяч. К моральной компенсации добавили штраф в 250 тысяч за то, что больница отказалась добровольно признать вину своих сотрудников и удовлетворить требования пациента.