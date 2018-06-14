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14.06.2018 07:02
Рубрика: Общество

В городе извели комаров

В Екатеринбурге накануне ЧМ по футболу объявили войну комарам. Верх-Исетский пруд в центре города обработали веществом, убивающим личинки кровососущих насекомых. Как утверждают специалисты, комары не будут размножаться как минимум десять дней.
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7591 (128)

Операция проходила непосредственно на акватории пруда. Специалисты-эпидемиологи в респираторах опыляли водную гладь с двух понтонов, привязанных к моторке. По их словам, использовали не химический, а бактерицидный препарат.

Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости
К ЧМ-2018 Волгоград избавят от комаров и мошки

- В распыляемое вещество входят споры бактерии, которые попадают в личинки и убивают их. Лето на Урале холодное, комарам некомфортно, и личинок пока немного. Но те, что в воде, умрут однозначно. А вот для человека и фауны, живущей в водоеме, - никакого вреда, - уверена биолог центра гигиены и эпидемиологии Екатеринбурга Ирина Медведева.

Избавлением города от комаров озаботились власти. Чиновники утверждают, что с предстоящим мундиалем это не связано. Просто решили поэкспериментировать, чтобы узнать, насколько комфортнее горожанам без назойливых насекомых. Стоимость эксперимента не разглашается.

А санврачи напоминают: летучие кровососы - переносчики опасных инфекционных заболеваний: малярии, лихорадки денге, японского энцефалита. Защита от потенциального источника заразы входит в список обязательных мер безопасности при проведении крупных соревнований.

Между тем

В других городах, принимающих ЧМ, из войны с насекомыми тайны не делают. В Волгограде, к примеру, уже два раза обработали все водоемы в радиусе 15 километров от центральной футбольной арены. Сейчас пошли на третий круг, захватывая окрестности города с помощью авиации. Из бюджета на борьбу с кровососами выделено 8 миллионов рублей. В Казани с 2015 года избавляются от пищащих перед каждым летним международным первенством.

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