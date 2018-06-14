В пикантную ситуацию попала высокопоставленная чиновница из Тобольска. На отдыхе в Таиланде она воспользовалась служебной симкой и за три дня наговорила на 759 тысяч рублей. Каким образом будет погашен долг, пока не ясно.

Часть суммы оператор "простил" и выставил счет более чем на полмиллиона рублей работодателю - администрации города. Та платить отказалась. Предъявленную к оплате сумму в администрации назвали слишком высокой, а требования - необоснованными. Компания мобильной связи обратилась в арбитражный суд, который удовлетворил иск. Горадминистрация намерена оспорить это решение в вышестоящей инстанции.

История длится с осени позапрошлого года, когда первый заместитель главы города Яна Зубова, прибывшая в Таиланд, начала без опаски звонить со служебного телефона, посылать СМС и открывать интернет-сайты. По информации истца, на третий день оператор связался с отдыхающей и предупредил о тратах на связь и тарифах международного роуминга. Женщина попросила заблокировать сим-карту.

Представитель ответчика настаивал на том, что оператор был обязан так поступить сразу после израсходования сметы, заложенной в контракте корпоративного обслуживания чиновников городской администрации. Но в контракте это не было прописано, возразил юрист сотовой компании. Арбитраж подтвердил: даже в такой ситуации, когда сумма за телефонные переговоры дошла до трехзначной цифры, оператор не имел права ограничивать доступ абонемента к сотовой связи.

Почти 550 тысяч рублей, предъявленных в иске, - это, согласно декларации Яны Зубовой, пятая часть ее дохода за год, и она не собирается гасить долг из собственного кармана, считает его досадным недоразумением. Примерно такую же позицию поддерживает и администрация Тобольска.