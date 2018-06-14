Фото: Как Екатеринбург преобразился к ЧМ-2018
Сегодня стартует чемпионат мира по футболу 2018. Екатеринбург, который также принимает матчи, приготовился к встрече гостей.
Основные праздничные мероприятия пройдут в ЦПКиО имени Маяковского, где расположена зона болельщиков, вмещающая в себя до семнадцати тысяч человек. На входе в парк гостей встречает статуя символа чемпионата мира - Волк Забивака. Скульптура в человеческий рост выполнена из пенопласта. Так же город украшают флажки с изображениями официальной символики чемпионата и Екатеринбурга.
Помимо этого в столице Среднего Урала появились новые тематические арт-объекты. Вклад в преображение города внес фестиваль уличного искусства "Стенограффия". Участники проекта изобразили на стенах подземного перехода к пару имени Маяковского самые знаменитые голы.
Болельщики, которые прибудут в город по железной дороге, смогут полюбоваться "главным символом русского путешественника" - железным подстаканником размером с человека. А тех, кто добирается воздушным путем, по дороге из аэропорта Кольцово встретит 30-метровое изображение футболиста.
Черно-белые мячи "разбросаны" по всему городу - на площади 1905 года, у мэрии Екатеринбурга, у ЦПКиО и во множестве других мест.
Главным украшением города стали иностранные гости. Болельщики из Египта и Уругвая первыми отметили начало спортивного праздника: на улице Вайнера они исполняли национальные песни и заряжали прохожих футбольными кричалками.
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