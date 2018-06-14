На Южном Урале из-за лобового ДТП ограничили движение по трассе

Лобовое столкновение грузовика и легковушки стало причиной для ограничения движения на участке федеральной трассы М5 "Урал". Дорога перекрыта в районе поворота на город Усть-Катав.

"ДТП произошло в 15:10 по местному времени. На трассе проводятся следственные действия. Когда правоохранительные органы закончат работу и можно будет ликвидировать последствия аварии, движение будет восстановлено", - пояснили ТАСС в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

По предварительной информации, в столкновении пострадали два человека. О тяжести полученных ими травм пока не сообщается.