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14.06.2018 07:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Полет под водой

Парадайвинг возвращает инвалидам веру в себя
Текст: Елена Мационг (Югра)
Российская газета - Неделя - Урал №7591 (128)
Только представьте: человек подъезжает к бассейну на инвалидной коляске, а погружается в воду и плывет абсолютно самостоятельно. В этот момент его возможности практически безграничны. Пожалуй, лишь вода может дать такой уникальный шанс исцеления, пусть не навсегда - чудес не бывает, но все равно это маленькое чудо.
Фото: Федерация инвалидного спорта Когалыма Азам дайвинга обучит опытный инструктор. Фото: Федерация инвалидного спорта Когалыма
Азам дайвинга обучит опытный инструктор. Фото: Федерация инвалидного спорта Когалыма

- На суше инвалиды всегда помнят о своих недугах, а под водой они абсолютно свободны, - говорит Диана Бабунец, помощник председателя Федерации адаптивного спорта Когалыма. - Все, кто занимается дайвингом, говорят, что вода дает ни с чем не сравнимую легкость движения, создает ощущение полета.

На суше инвалиды всегда помнят о своих недугах, а под водой они абсолютно свободны

В Когалыме моря нет, в местных водоемах из-за сурового климата порой за все лето ни разу не удается искупаться, зато в городе есть свой океанариум, самый северный в России, с настоящими кораллами и океаническими рыбами. Работают аквапарк и бассейны, то есть созданы все условия для занятий парадайвингом. Поначалу подводным плаванием югорские инвалиды занимались только в Ханты-Мансийске, теперь подключился и Когалым. Как говорит Диана, первая группа из пяти человек уже покоряет "морские" просторы. На очереди еще одна пятерка отважных. Противопоказаний немного, главное - чтобы не было серьезных заболеваний сердца, сосудов и патологических психических отклонений. Недавно "РГ" писала о Дмитрии Павленко: россиянин без рук и ног погрузился в открытом море на глубину 40 метров, установив мировой рекорд. На планете всего пять смельчаков с ампутированными конечностями занимаются таким экстремальным видом спорта.

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В искусственных водоемах, по словам Дианы Бабунец, глубже четырех с половиной метров не нырнешь, зато есть возможность состязаться: перетягивать канат, плыть на скорость, плавать через обручи и т. д. К слову, в России уже несколько лет проходят чемпионаты по парадайвингу, и команда из Югры не раз принимала в них участие. Но победа тут, пожалуй, не главное. Спортсмены с инвалидностью убеждены: дайвинг возвращает человеку уверенность в себе. Он начинает задумываться, а действительно ли невозможно то, что он до этого считал невозможным.

Комментарии

Елена Леонтьева, председатель правления общественной организации инвалидов-колясочников "Свободное движение", г. Екатеринбург:

- Стереотип о том, что инвалид забитый, никому не нужный человек, стоящий с шапкой возле магазина, разрушается на глазах. За последние годы изменился социальный портрет инвалида. Они увлечены спортом, участвуют в конкурсах красоты, вокала, интеллекта. Согласитесь, раньше увечья получали, что называется, по пьяни. Сегодня, в техногенный век, увеличилось число аварий, главным образом на дорогах, и никто от беды не застрахован. Поэтому среди инвалидов все больше людей с высшим образованием, тех, кто занимал активную позицию до получения травмы. Они стремятся вести такой же образ жизни, как и раньше. Кроме того, изменилось общество. Отношение к инвалидам стало принципиально иным, пусть и не везде создана доступная среда, пандусы, поручни. Мне, например, постоянно предлагают помочь - в магазине достать товар с верхней полки, поднять коляску возле дома. Причем часто дети, что особенно приятно. Признаюсь, иногда помощь не особо нужна, но я не отказываюсь: ну как откажешь людям в их добрых побуждениях.

Фото: depositphotos
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Алексей Ботов, завотделением спортивной медицины Центра медпрофилактики Свердловской области, врач высшей категории:

- При занятии дайвингом у человека усиливается кровоснабжение, гидромассаж улучшает обмен веществ. Некоторые сравнивают дайвинг с барокамерой. Подводное плавание укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную системы организма. Обогащаясь кислородом, укрепляется дыхательная система без чрезмерной нагрузки на сердце. Объем легких увеличивается, улучшается их вентиляция. В воде можно заниматься дольше, чем на суше, не чувствуя усталости. Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно сказать: "Я могу!". В то же время необходимо избегать опрометчивых действий, чтобы не навредить себе. Любым спортом, особенно экстремальными видами, инвалидам лучше заниматься под контролем опытных инструкторов и врачей.

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