На Урале полицейский патруль спас женщину с эпилепсией

Екатеринбургские полицейские спасли женщину, у которой случился эпилептический припадок.

Инспектор ДПС Владимир Корюков и участковый Сергей Новокрещенов в восемь утра, во время патрулирования, увидели на улице женщину: у нее начались судороги, она потеряла сознание и упала на землю.

"Правоохранители вызвали "скорую" и оказали пострадавшей первую доврачебную помощь. Благодаря экстренному реагированию полицейских, она вскоре пришла в сознание, а прибывшие на вызов медики госпитализировали ее клинику", - рассказал пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей стражей порядка наградят почетной грамотой начальника регионального главка.

Между тем

Героизм проявили и тюменские коллеги свердловских полицейских: старший автопатруля Кадржан Шунанов, полицейский-водитель Андрей Бугаев и стажер Юрий Матюшин эвакуировали жильцов загоревшегося дома на улице 50 лет ВЛКСМ. "С помощью лестницы на машине газовой службы они через открытое окно проникли на второй этаж, и вынесли на улицу хозяина задымленной квартиры", передает пресс-служба управления МВД Тюменской области.