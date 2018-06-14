Второй пусковой комплекс Екатеринбургской кольцевой дороги длиной 11 километров, от поселка Медного до Полевского тракта, торжественно сдали 2 сентября 2017 года. Выглядит магистраль весьма достойно: по две полосы в каждую сторону, фонари, разметка, остановки автобусов с солнечными батареями и туалетами. Свеженький асфальт лично протестировали губернатор и министр транспорта России.

Когда отгремели фанфары, выяснилось, что ездить по этому отрезку ЕКАД пока особо некому, кроме спортсменов-велосипедистов, жителей Медного и садоводов. А последние как раз не в восторге от соседства с шоссе.

- Раньше дорога к нашему садовому некоммерческому товариществу (СНТ) из центра города, юго-запада и ВИЗа была прямой - через микрорайон Широкая речка, а теперь приходится кругами кататься. Особенно не радует путь домой: приходится давать крюк в 12 километров через Керамику и Вторчермет, а там почти всегда пробки. Альтернативы нет: вокруг земли Минобороны, склады и полигоны. Хотя бы просто дополнительный разворот на ЕКАД сделали, - сокрушается екатеринбурженка Светлана Шадрина.

Участок Светланы расположен в коллективном саду "Марс" рядом с Лесным кладбищем. Владельцы 460 наделов - в основном пенсионеры из военного городка, но много и сугубо гражданских людей, перекупивших землю позже. Те, кто по возрасту уже не может сесть за руль, добираются муниципальным автобусом до кладбища, а дальше - 1,5 километра пешком. Раньше ходил еще и частный автобус, но после сдачи ЕКАД перевозчик посчитал невыгодным гонять машину: лишние 16 километров на каждый рейс.

- В таком положении оказался не только наш сад, но и "Лесной", "Виктория", "Урал" и еще 2-3 по ту сторону ЕКАД. Когда дорогу строили, никто к нам не приходил, схему движения не показывал. Мы думали, что тут будет регулируемый перекресток со светофором, - говорит Николай Крашенинников, председатель СНТ "Марс".

Этому коллективному саду не повезло вдвойне: он находится на бывших землях Минобороны РФ, которые в 1993 году передали в собственность муниципалитету и членам СНТ, но фактически частные сотки оказались внутри кадастрового квартала военного ведомства. Вплоть до 2016 года дачникам приходилось добираться до своих грядок прямо по центральной аллее кладбища. Никакие просьбы построить хоть какую-нибудь дорогу от Лесного до ворот сада не помогали.

Выручил счастливый случай: военному лесничеству понадобился противопожарный проезд - отсыпали два километра по лесной просеке. Преодолевают их только машины с высокой посадкой, хотя садоводы и этому были рады. Но недолго: поблизости открыли нелегальный карьер и 700 метров дороги разрыли. Сейчас люди ищут деньги на ремонт и все еще надеются узаконить проезд, несмотря на то что получили отказ из приемной Минобороны.

Ввод ЕКАД, по словам дачников, стал головной болью не только для них, но и для посетителей Лесного кладбища: транспортная доступность явно снизилась, а выбора нет, в городе не так много мест, где разрешено захоронение. Правда, в службе городских кладбищ нам эту информацию не подтвердили. Начальник муниципального учреждения Александр Котельников переадресовал запрос в мэрию.

- Я Лесное кладбище посещаю и возвращаюсь, как предписано правилами дорожного движения. Все вопросы, связанные с обустройством инфраструктуры, относятся к ведению администрации города, - подчеркнул он.

Как пояснил "РГ" Василий Амбалов, помощник по взаимодействию со СМИ заместителя главы Екатеринбурга Константина Архипова, отвечающего за транспорт, экологию и благоустройство, проектирование и возведение ЕКАД курировал региональный минтранс, соответственно все вопросы по проекту надо адресовать ему. На недостаточное количество съездов и разворотов горожане пока не жаловались, только на то, что общественный транспорт до Лесного кладбища теперь ходит реже. Связано это с тем, что коммерческая компания отказалась обслуживать маршрут, но уже готовы документы для торгов, и в ближайшее время вопрос с перевозчиком должны решить. Муниципальный автобус все так же следует до кладбища по своему графику.

- Согласно проекту, к концу 2019 года планируется завершить строительство нового путепровода на пересечении ЕКАД с улицей Европейской с выходом на улицу Амундсена. Он обеспечит доступ к коллективным садам "Лесная поляна", "Виктория" и другим. Кроме того, по нему можно будет добраться до Лесного кладбища, - прокомментировали в областном минтрансе. - ЕКАД от подъезда к Медному до Полевского тракта построен в строгом соответствии с проектной документацией, прошедшей госэкспертизу. Проект не предусматривает пешеходный переход в месте пересечения с трассой на Лесное кладбище. Кроме того, согласно своду правил 34.13330-2-12 "Автомобильные дороги", на дорогах технической категории IБ, а именно таким и является этот участок ЕКАД, расстояние между пересечениями с другими автодорогами должны быть не меньше пяти километров.

Пока чиновники предлагают садоводам пользоваться транспортной развязкой на стыке ЕКАД и подъезда к поселку Медному (600 метров от существующего примыкания). В сторону Екатеринбурга можно проехать через вновь построенную развязку на пересечении с улицей 2-я Новосибирская (6,5 километра от примыкания) и через развязку на пересечении с Полевским трактом (еще плюс 2,5 километра).

Между тем

В местных СМИ поднималась еще одна тема негативных последствий ввода ЕКАД: в коллективных садах на 10-12-м километре Чусовского тракта и возле поселка Медного испортилась вода в родниках. Пить из них, как раньше, невозможно - поднялся уровень болот. Кроме того, по весне дачные участки сильно затапливает. Причина, по мнению садоводов, в том, что строители сэкономили на стоках, и теперь из-за существенного перепада уровней дорога служит препятствием для движения подземных и поверхностных вод.

Досье "РГ"

На строительство участка ЕКАД от Медного до Полевского тракта ушло 256 миллионов рублей, из них 204,8 выделил федеральный бюджет, остальное - областной. Последний участок дороги, от Полевского до Челябинского тракта, замкнет ее наконец в кольцо и позволит транзитным грузовикам объезжать Екатеринбург стороной. Минтранс РФ запросил на это у федерального правительства в 2018-2020 годах свыше 8,5 миллиарда рублей.