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14.06.2018 19:50
Рубрика: Спорт

Жители разных континентов встретились на уральском фестивале болельщиков

Открытие Фестиваля болельщиков в Екатеринбург прошло на специально выстроенной сцене ЦПКиО им.Маяковского - здесь сегодня вечером собралось несколько тысяч фанатов со всего мира.
Текст: Галина Соловьева
Фото: Галина Соловьева/РГ Фото: Галина Соловьева/РГ
Фото: Галина Соловьева/РГ

Три главных флага этого вечера - Россия, Уругвай и Египет. Разрисованные лица, цветные парики, шапки и, конечно, задорное настроение - главные детали фестиваля. Однако наиболее запоминающимися стали костюмы австралийцев. Национальные желтые шляпки и большой надувной кенгуру выделяли группу гостей из толпы.

Фото: Мария Гафурова
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А вот, пожалуй, самой опытной фанаткой стала Елена Михайлова из Екатерибурга. Женщине 60 лет. Она весь вечер танцевала у сцены с маракасами в руках:

- Обожаю футбол с детства! - поделилась героиня. - Хотя сама всю жизнь занималась акробатикой. Обычно смотрю матчи дома, но сегодня решила не упустить шанс и увидеть трансляцию в парке на большом экране. Когда еще будет такое?

На фестиваль слетелись болельщики из самых разных уголков нашей родины: Тюменская область, Сахалин, Сибирь.

- Мы летели 8 часов с Дальнего Востока до Москвы, а потом из столицы сюда, - рассказывает житель Камчатки Павел. - Прилетел с тремя друзьями. Планируем после завтрашнего матча улететь в Самару.

А вот 39-летняя Джанина из Уругвая прилетела на фестиваль вместе с семьей:

- Нас пятеро. Мы первый день в городе, и здесь потрясающе! Нам очень нравится в России. Честно, у нас не было никаких стереотипов. Это страна, где много улыбок и веселья.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На фестивале работало несколько развлекательных площадок. Для любителей виртуальной реальности в интерактивной зоне можно было сразиться за первенство с помощью ТВ-приставки или попробовать себя в настольном футболе. Недалеко от сцены расположилось мини-поле для игры на открытом воздухе, где инструкторы объясняли основные правила главного вида спорта детям и взрослым.

Музыкальным гостем вечера стала любимая уральцами и не только рок-группа "Чайф".

Их выступление особо отметили бразильцы:

- Музыка сегодня классная! В этом есть что-то красивое, русское, но главное -  можно танцевать. Мы с братом это очень любим. Он как раз живет в вашем городе, и я впервые прилетел к нему сюда, - поделился Пауло из столицы солнечной Бразилии.

В 20:00 в парке началась трансляция матча Россия - Саудовская Аравия.

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