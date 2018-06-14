После двух лет, проведенных в "Анжи", Роберто Карлос отлично знает российский футбол изнутри. Фото: Reuters

В Москву именитый бразилец приехал открывать выставку музея мирового футбола ФИФА. Упустить возможность пообщаться с Роберто Карлосом было бы непростительно. В разговоре с "РГ" легендарный футболист рассказал о своих ожиданиях от чемпионата мира, о дружбе с игроками сборной России и о планах снова поработать в нашей стране.

Сеньор Роберто...

Роберто Карлос: Сеньор Роберто? Просто, Роберто, пожалуйста.

Роберто, чем вы нынче занимаетесь?

Роберто Карлос: Я посол мадридского "Реала", посол Азии и Океании, сотрудник "Реал Мадрид ТВ" и тренер молодежной команды, с которой работал Зидан, прежде чем стать главным тренером "Реала"... И еще я посол ФИФА по всему миру и посещаю разные футбольные мероприятия. Вот, например, по приглашению компании Hyundai поучаствовал в открытии выставки музея мирового футбола ФИФА в Москве.

Вашей востребованности можно только позавидовать!

Роберто Карлос: Точно! Посол тут, посол там, ФИФА, УЕФА... (Роберто загибает пальцы.) Видите, я очень много работаю и очень устаю! (Смеется.)

Перейдем к чемпионату мира. Кого считаете фаворитом?

Роберто Карлос: Я же бразилец. Вижу, как играет наша сборная, и считаю, что у нее есть все шансы выиграть этот чемпионат.

Кому еще будете симпатизировать, кроме соотечественников?

Роберто Карлос: Наверно, это Испания. Они играют в манере, похожей на бразильскую. Еще бы я все же отметил немцев, хотя они переживают непростые времена. Тем не менее Германия - действующий чемпион мира. Также я бы последил за Аргентиной.

А как со сборной России?

Роберто Карлос: Пресс, груз ожиданий, связанный с подготовкой и выступлением на домашнем чемпионате мира, сказывается на игроках сборной России не очень хорошо. Но я надеюсь, что ваша команда справится и пройдет по сетке турнира как можно дальше. Там много моих друзей, за которых я переживаю.

До какой стадии могут дойти россияне?

Роберто Карлос: Могут и до полуфинала. И это будет большое достижение. Конечно, вашу сборную сейчас мало кто видит фаворитом. Но ведь вы смогли организовать такое масштабное мероприятие, как чемпионат мира. Мне кажется, это достаточно сильная мотивация для ваших игроков.

Кто из этой российской сборной мог бы заиграть в Европе?

Роберто Карлос: Многие, на самом деле. Сейчас у вас появился ряд молодых футболистов, которые могли бы проявить себя в любом европейском клубе.

На протяжении всей подготовки России к чемпионату мира критика в ее адрес не прекращались. Что на это скажете?

Роберто Карлос: Не нужно обращать внимание на критиков. Работа была проделана гигантская. За организацией этого турнира стоит множество людей. Это грандиозное событие. Россия умеет организовывать такие вещи на высочайшем уровне. Знаете, всегда кто-то чем-то будет недоволен, просто не надо обращать на это внимание.

Вы сами провели в России два года. По чему-нибудь скучаете?

Роберто Карлос: Так я постоянно к вам приезжаю! Был здесь с "Реалом", вот приехал на чемпионат мира. Эта страна всегда прекрасно меня принимала. Я здесь очень хорошо себя чувствую. Могу выразить только слова благодарности вашему народу.

Вратарь сборной России Владимир Габулов сказал, что вы обмениваетесь эсэмэсками. Что в последний раз ему написали?

Роберто Карлос: Поздравил с чемпионством в Бельгии. Сдружились с ним, когда играли в "Анжи". Мы всегда на связи. А еще постоянно переписываемся со Смоловым. Они мои друзья!

За чемпионатом России следите?

Роберто Карлос: Конечно. Знаю, что "Локомотив" стал чемпионом. Меня это совершенно не удивило, хотя все ждали на вершине ЦСКА или "Спартак". У "Локомотива" был хороший проект. А когда у тебя хороший проект, то рано или поздно приходит успех. Все, что хорошо начинается, то и хорошо заканчивается.

Роберто Карлос: В сборной России много моих друзей, за которых я переживаю

Ваш тренерский опыт завершился в 2015 году в Индии. А из России предложения вам не поступали?

Роберто Карлос: Ходили разговоры, поступали предложения. Но ничего наподобие того, что было в "Анжи". Много разговоров, но мало конкретики. А ведь за время моего пребывания в "Анжи" в качестве игрока, тренера, директора нам удалось вывести клуб в пятерку лучших Премьер-лиги. Это было волшебно.

Вообще вы говорили, что мечтаете возглавить сборную Бразилии...

Роберто Карлос: Это мечта любого бразильского футболиста. И поскольку отдал сборной много лет, я хорошо ее знаю изнутри. Но если нынешний главный тренер Тите выиграет чемпионат мира, я останусь без шансов. (Смеется.) Шучу, конечно. Я счастлив в "Реале".