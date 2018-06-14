Россия и Саудовская Аравия попробуют расширить список участников ОПЕК+

Россия и Саудовская Аравия пригласят новые страны присоединиться к глобальному соглашению о сокращении нефтедобычи (ОПЕК+). Сейчас в нем участвуют 24 страны. Стороны рассчитывают, что соглашение станет не временным, а долгосрочным.

Об этом говорится в совместном заявлении министра энергетики РФ Александра Новака и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, распространенном пресс-службой российского ведомства 14 июня.

Стороны "договорились сделать следующий шаг в сторону расширения кооперации в области энергетики, особенно в нефтегазовом секторе", руководствуясь несколькими принципами. Среди них стремление сбалансировать рынок, ответственность за это, поддержка инвестиций в нефтегазовый и энергетический сектора для удовлетворения растущего спроса на нефть и повышения энергоэффективности, устойчивости мировой экономики и так далее.

"Существующее соглашение привело к стабилизации нефтяных цен и устойчивому росту мировой экономики. Продление партнерства между Россией, Саудовской Аравией и другими странами на долгие годы позволит увеличить инвестиции в энергетику, приведет к предсказуемости нефтяных цен для производителей и поставщиков и является очень позитивным для роста мировой экономики", - прокомментировал заявление министров глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев (цитата по РИА Новости).

В марте этого года первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер назвал альянс России и ОПЕК "новой семьей". "Формат сотрудничества, который есть сейчас, говорит о том, что прямого вступления в ОПЕК не нужно, для того чтобы координироваться", - говорил он. В апреле Новак допускал, что действующее с начала 2017 года соглашение ОПЕК+ может быть переформатировано в бессрочное сотрудничество. В то же время министр допускал как продление пакта, так и создание отдельной организации с саудитами. Ближайшее будущее сделки стороны определят на съезде ОПЕК и ОПЕК+ 21-23 июня.