Россияне назвали Беларусь самой дружественной страной

И четверть века назад, когда народы бывшего Союза растекались по национальным квартирам, и сегодня Беларусь для России не просто Союзное государство, а самая дружественная страна и гостеприимная соседка. И это не только страничка из "записной книжки" исторической памяти двух народов. Об этом говорят и данные исследования, проведенного социологами "Левада-центра", сообщает БЕЛТА. Согласно опросу, Беларусь назвали самым близким другом и союзником России 49% респондентов.

Да и на полях интернета можно часто увидеть краткие, но емкие впечатления путешественников из российской глубинки по белорусским просторам. Города Союзного соседа, по их оценке, очень чистые и ухоженные, а архитектура поражает разнообразием. Нет унылых микрорайонов, а те дома, что достались в наследство от прежних времен, отреставрированы в живые веселые цвета. Где бы авторы социальных сетей ни были в Беларуси, они всегда обращают внимание, что стандарты благоустройства везде одинаковые, явного деления на столицу и провинцию не заметно.

А главное, признаются блогеры, в Беларуси тщательно сохраняется память о совместной истории и прошедших событиях. Переименование населенных пунктов, снос памятников и прочая "декоммунизация" - это не про Беларусь. Здесь хорошо помнят, какую цену заплатила республика в Великой Отечественной Войне. Посетите музей Великой Отечественной Войны в Минске, Брестскую крепость в Бресте и убедитесь в этом сами, советуют авторы комментариев.

В пятерку наиболее дружественных стран, сообщает "Левада-центр", вошли также Китай (40%), Казахстан (32%), Сирия (21%) и Индия (19%).

Наиболее недружественным к России государством участники опроса считают США: эту точку зрения разделяют 78% респондентов. Далее следуют Украина (49%), Великобритания (38%), Латвия (26%) и Польша (24%).

Опрос был проведен с 24 по 30 мая по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.