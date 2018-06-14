Россияне назвали гостеприимство главным достоинством нации

Гостеприимство, трудолюбие и душевность являются главными положительными качествами россиян. Об этом рассказали сами жители РФ социологам ВЦИОМ.

В ходе опроса респондентам было предложено выбрать из составленного заранее списка не более пяти эпитетов, которые лучше всего характеризуют нацию. По мнению 45 процентов опрошенных, главным качеством русских является гостеприимство. На втором месте "Народного рейтинга" оказалось трудолюбие (41 процент), на третьем - душевность (33 процента). В первую пятерку также вошли щедрость и общительность, передает РИА Новости.

Если говорить о негативных чертах, то здесь лидирует пьянство - 16 процентов участников опроса отметили именно это качество россиян. На втором месте в "антирейтинге" оказалась лень (13 процентов). Об отсутствии дисциплины в русских говорят 6 процентов респондентов. Грубость и хитрость упоминают по 5 процентов опрошенных.

Телефонный опрос был проведен 23-24 мая среди 2000 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2 процента.