Рубль вместе с нефтью подготовились к новому рывку

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари, специально для "Российской газеты":

- Какие важные события будут иметь значение для курса рубля до конца июня? Главные из них произойдут с 13 по 22 июня.

Мы полагаем, что фактор внутренней политики в июне будет оказывать на рубль наименьшее воздействие. А вот влияние на валютный рынок новостей из-за границы вполне возможно. Комитет по открытым рынкам ФРС США 13 июня принял решение о повышении процентной ставки. Это сможет укрепить доллар и негативно повлиять на рубль в краткосрочном аспекте.

Но уже сегодня, 14 июня, во время торгового дня на рынок поступят новости с заседания Совета директоров Европейского центрального банка по вопросу о процентной ставке. Мы полагаем, что ставка по-прежнему сохранится без изменений на нулевом уровне, того же ожидают и аналитики из стран еврозоны. Оказать влияние на евро сможет разве что пресс-конференция руководства ЕЦБ, в случае если на ней будут сделаны важные заявления, когда и при каких условиях ЕЦБ может прекратить мягкую денежно-кредитную политику (мы полагаем, что не в самое ближайшее время). Скорее всего, новости с заседания ЕЦБ почти никак не повлияют на курс рубля к евро.

На следующий день, 15 июня, "парад" решений центральных банков по процентным ставкам продолжится. В 13:30 по московскому времени будет обнародовано решение совета директоров Банка России по вопросу о ключевой процентной ставке. Мы ожидаем, что с высокой вероятностью ЦБ РФ на этом заседании сохранит ключевую ставку на уровне в 7,25 процента. Резкий скачок цен на бензин в мае и ускорение темпов инфляции с начала года, скорее всего, станут препятствием для очередного снижения процентной ставки.

Если ключевая ставка останется без изменений, в среднесрочном аспекте это может стать позитивом для рубля, хотя в моменте реакция рынка может быть непредсказуемой. Но если ЦБ все-таки примет решение об очередной порции снижения ключевой ставки, то оно негативно повлияет на рубль.

В конце следующей недели, 22-23 июня в Вене состоится очередной саммит ОПЕК, в котором примут участие также не входящие в ОПЕК производители нефти, принимающие участие в соглашении "ОПЕК+". В первую очередь, новости с этого заседания окажут влияние на нефтяные цены, а уже потом на курс рубля.

Международные эксперты не исключают, что на этом саммите ОПЕК может принять решение об увеличении добычи нефти. Более того, западные новостные агентства не исключают, что еще раньше с подобной идеей к ОПЕК может обратиться Россия, предложив нефтяному картелю вернуть добычу нефти к уровням октября 2016 года, то есть к моменту, когда в действие вступило соглашение "ОПЕК+".

Мы полагаем, что на саммите в механизмы соглашения "ОПЕК+" могут быть внесены корректировки, смягчающие ограничения для его участников по добыче нефти, что не будет подразумевать полного прекращения действия этого соглашения. Это может оказать умеренное позитивное воздействие на нефтяные цены, а рост цен на нефть может положительно повлиять и на курс рубля.

Мы ожидаем, что цена нефти после саммита ОПЕК может быть в коридоре 75-78 долларов за баррель. Высокие цены на нефть могут оказать поддержку и курсу рубля, частично нивелировав риски укрепления доллара после повышения процентной ставки.

По нашим прогнозам, доллар до конца недели будет находиться в рамках 62-63 рублей, а евро - в диапазоне 73-74 рубля. До конца июня ожидаем доллар в рамках 62-65 рублей, а евро в коридоре 72-74 рубля.

Доллар в ближайшие дни и до конца июня будет выглядеть привлекательнее евро. Так что эту валюту пока стоит покупать только тем, кто в июне собирается отдыхать в одной из стран еврозоны.

С достаточно большой вероятностью доллар в июне будет более привлекателен, чем евро. Впрочем, фактор повышения процентной ставки ФРС может быть к концу июня отыгран рынком, и укрепление доллара может приостановиться.