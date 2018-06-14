Силуанов назвал плюсы от повышения ставки НДС

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов дополнительно принесет бюджету больше 600 миллиардов рублей в год.

Ожидается, что новая ставка будет введена с 2019 года. Об этом высказал на заседании правительства первый вице-премьер Антон Силуанов.

Он пояснил, что эти деньги, как и дополнительные доходы, полученные в результате окончания нефтегазового налогового маневра, послужат главными основными финансовыми источниками для достижения национальных целей развития России и выполнения "майских" указов президента 2018 года.

Также Силуанов отметил, что повышение НДС до 20 процентов может несколько разогнать инфляцию. В этом году она ожидается ниже прогнозной - около трех процентов. В 2019 году после роста НДС она может составить 4-4,5 процента.