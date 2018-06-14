Российская делегация во главе с первым заместителем председателя правительства РФ, министром финансов Антоном Силуановым представила в Париже на 163-й Генеральной ассамблее Международного бюро выставок (МБВ) заявку на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. В делегацию также входили заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, 11-кратная чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр по синхронному плаванию Анжелика Тиманина и генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак.

В зале заседания прозвучало видеообращение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. "Россия участвует во всемирном выставочном движении уже 167 лет, - заявил он. - Настал момент дать нашей стране почетное право провести ЭКСПО". По убеждению Дмитрия Медведева, ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге станет "одним из самых выдающихся событий за всю историю всемирных выставок".

Поддержка российской заявки была оказана и из космоса. Это сделал с борта Международной космической станции (МКС) космонавт-испытатель "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, уроженец уральской столицы, к которому присоединился другой российский космонавт Олег Артемьев. Оба выразили надежду, что "мировое сообщество по достоинству оценит преимущества нашей заявки" и право на ЭКСПО достанется России.

Руководитель делегации Антон Силуанов заверил, что Россия готова провести в Екатеринбурге Всемирную выставку "на самом высочайшем уровне".

"Для России это проект первостепенной важности, который поддерживается и государственной властью, и бизнесом, и гражданами, - подчеркнул он. - Все это гарантирует масштаб и уровень проведения ЭКСПО".

Силуанов рассказал также, что по примеру ЧМ-2018 для участников и гостей ЭКСПО, если она состоится на Урале, введут упрощенный въезд на территорию России, а билет на Всемирную выставку будет служить как виза.

По мнению многих международных экспертов, у заявки Екатеринбурга большие шансы на успех, в частности, благодаря удачно выбранной и весьма актуальной теме - "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Идея заключается в том, чтобы найти конкретные ответы на важнейшие вопросы современности, а именно: как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений, как сделать так, чтобы создавались условия, в которых развиваются лучшие людские качества и находят применение их способности.

Россия участвует во всемирном выставочном движении уже 167 лет

В ходе презентации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил детальный мастер-план ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге, а президент РАН Александр Сергеев изложил делегатам МБВ концепцию "Умного города", который будет создан с применением передовых технологий. По его словам, в этой концепции нашел отражение "весь научный потенциал страны". Как считает Александр Сергеев, "умные города" создаются для улучшения качества жизни людей, и человек выступает в них двигателем прогресса.

"ЭКСПО-2025 станет уникальным местом, где будут протестированы и реализованы многие существующие и перспективные инновационные разработки для создания благоприятной городской среды", - резюмировал президент РАН.

Отвечая на вопрос "РГ" , какое наследие останется в Екатеринбурге после завершения ЭКСПО-2025, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сказал:

- Мы самым внимательнейшим образом прорабатывали эту тему. Если говорить о видимом наследии, то это, конечно, развитая транспортная инфраструктура, удобный огромный район на территории 555 гектаров, устройство и организация совершенно нового качества жизни людей, ведения бизнеса. На базе выставочных площадей и объектов появятся учебные, научные и культурные центры. И все это в первую очередь мы направим на развитие нашего человеческого капитала.

Столица Урала уже во второй раз претендует на проведение Всемирной выставки. Шесть лет назад Екатеринбург подавал заявку на ЭКСПО-2020, но в ходе финального голосования предпочтение было отдано Дубаю (ОАЭ). На этот раз первоначально конкурентами уральцев были Осака (Япония), Баку (Азербайджан) и Париж (Франция). Однако в январе Франция отозвала заявку, заявив, что не может взять на себя дополнительные расходы, связанные с организацией выставки. Тайное голосование, которое определит победителя, пройдет на Генеральной ассамблее МБВ в ноябре этого года.