Синоптики пообещали скорое похолодание до 3 градусов мороза

Температура может понизиться до минус трех градусов.
Отголоски холодного фронта будут чувствоваться даже в столице, где в ночь на пятницу температура может снизиться до 6 градусов тепла. Эта ночь станет определенным рубежом, после которого температура пойдет вверх. И уже в воскресенье воздух прогреется до +27 градусов.
Даже жарким южным регионам придется на этой неделе ощутить на себе холодное дыхание зимы. Град прогнозируется в Карачаево-Черкесии в пятницу. И даже в центральных областях, таких как Рязанская область.
А вот в Сибири настоящее лето. Климатическая аномалия здесь превысит норму на 10-12 градусов. В Красноярске до +30 градусов, и даже в Заполярье - в Эвенкии и Туруханском районе до +28 градусов. Холодна здесь разве что вода в реках.