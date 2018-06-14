Синоптики пообещали скорое похолодание до 3 градусов мороза

Во многих регионах ночная температура опустится ниже нуля. Аномальная для этого времени года погода затронет регионы северо-запада европейской части России - Карелию и Ленинградскую область, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Температура может понизиться до минус трех градусов.

Отголоски холодного фронта будут чувствоваться даже в столице, где в ночь на пятницу температура может снизиться до 6 градусов тепла. Эта ночь станет определенным рубежом, после которого температура пойдет вверх. И уже в воскресенье воздух прогреется до +27 градусов.

Даже жарким южным регионам придется на этой неделе ощутить на себе холодное дыхание зимы. Град прогнозируется в Карачаево-Черкесии в пятницу. И даже в центральных областях, таких как Рязанская область.

А вот в Сибири настоящее лето. Климатическая аномалия здесь превысит норму на 10-12 градусов. В Красноярске до +30 градусов, и даже в Заполярье - в Эвенкии и Туруханском районе до +28 градусов. Холодна здесь разве что вода в реках.