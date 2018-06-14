СМИ: Ким Чен Ын открыт для диалога с Абэ

Лидер КНДР Ким Чен Ын открыт для диалога и может встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Главе японского правительства об этом по итогам встречи с северокорейским руководителем в Сингапуре по телефону рассказал президент США Дональд Трамп, передает телерадиокомпания NHK.

Ранее японские СМИ написали о возможном начале проработки встречи премьера Абэ с Ким Чен Ыном. В качестве возможной площадки для японо-северокорейских контактов на высшем уровне журналисты назвали российский город Владивосток. Оба лидера приглашены в сентябре на Восточный экономический форум и смогут в комфортной обстановке пообщаться на территории третьей страны.

Пхеньян и Токио могут приступить к неофициальным консультациям на этот счет уже 14-15 июня на международной конференции "Улан-Баторский диалог по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии" в Монголии.

Премьер Синдзо Абэ заинтересован в личной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в первую очередь, для поиска решений проблемы похищенных северокорейскими спецслужбами японских граждан. "Для моего кабинета урегулирование проблемы похищенных является наиважнейшей задачей", - подчеркнул Абэ в Вашингтоне после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

По словам японского политика, в конечном итоге решение проблемы похищенных должно быть достигнуто в ходе его личных переговоров с Ким Чен Ыном.