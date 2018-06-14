Чиновники, нечистые на руку, буквально разворовывают бюджет Киргизии. Об этом на координационном совете Генеральной прокуратуры КР заявил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.

- Коррупция глубоко проникла почти во все сферы экономики и жизнедеятельности страны, - утверждает Сагынбаев. - Ущерб достигает сотен миллионов, а иногда и миллиардов сомов.

По его словам, борьба с коррупцией, начатая ранее, не должна прекращаться, а чиновники, уличенные в преступлениях, должны привлекаться к ответственности невзирая на прежние заслуги, если таковые имелись, или должности, которые они занимали. Сагынбаев напомнил, что кампания пользуется политической поддержкой руководства страны.

По мнению вице-премьера Жениша Разакова, пока работа в сфере противодействия коррупции со стороны правоохранительных и фискальных органов не показала достаточных результатов

- Правительство вместе с прокуратурой и Совбезом проводит мониторинг исполнения антикоррупционных мероприятий в госорганах, - пояснил он. - К сожалению, не все показатели достигнуты и не все мероприятия доведены до конца. Коррупция стала реальной угрозой национальной безопасности. Борьба с ней - задача, равнозначная отстаиванию государственности и суверенитета нашей страны.

Кстати

В рамках антикоррупционной кампании в Киргизии возбуждены уголовные дела в отношении нескольких высокопоставленных чиновников. Фигурантом одного из расследований стал бывший премьер республики Сапар Исаков. Его подозревают в причастности к махинациям вокруг модернизации ТЭЦ столицы. Исаков заключен под стражу в следственный изолятор спецслужб. Уголовная ответственность, но уже по другому коррупционному делу, грозит и его бывшему заместителю и вице-премьеру Аскарбеку Шадиеву, ранее также отправленному в отставку. Однако чиновник предпочел скрыться за рубежом. Как утверждают спецслужбы, Шадиев выехал в США. Территорию Киргизии он покинул, перейдя границу с Таджикистаном.