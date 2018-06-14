Спутник-ретранслятор для китайской лунной миссии вышел на орбиту

Спутник-ретранслятор "Цюэцяо", который станет частью миссии лунного аппарата "Чанъэ-4", после более чем 20 дней полета вышел на заданную орбиту. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

Спутник, запущенный 21 мая, вышел на гало-орбиту возле точки Лагранжа (L2) на расстоянии порядка 65 тысяч километров от Луны, передает ТАСС. По словам руководителя Китайской академии космических технологий Чжана Хунтая, данный аппарат "стал первым в мире, который начал работу на этой орбите". Специалист уточнил, что "Цюэцяо" послужит основой для миссии аппарата "Чанъэ-4", который "станет первым в мире зондом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне Луны".

"Чанъэ-4" должен будет через ретранслятор "Цюэцяо" установить с обратной стороны Луны связь с Землей. В состав миссии войдут автоматическая лунная станция и луноход. Запуск запланирован на конец текущего года.

