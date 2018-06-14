Стал известен средний балл ЕГЭ по профильной математике

49,8 - средний балл выпускников на профильном ЕГЭ по математике, сообщили эксперты ФИПИ. В прошлом году цифра была абсолютно такая же. При этом количество участников с результатами ниже 40 тестовых баллов сократилось более чем на 9 процентов и выросло число абитуриентов с результатами более 61 балла.

100 баллов на профильной математике получили 145 участников. В прошлом году таких было 224 человека. В 2016 году - 301.

Надо заметить, что дело не только в том, что блестящих учеников стало меньше. Не секрет, что 100-балльные работы тщательно перепроверяются, а если выпускнику поставили 97 или 98 баллов, то при поступлении в вуз он ничего не теряет, а нервотрепки меньше.