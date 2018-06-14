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Рубрика: В мире

Страны ЕС одобрили введение импортных пошлин против США

Текст: Александр Ленин

Евросоюз консолидировано выступил за введение импортных пошлин на американскую продукцию. Действия ЕС стали ответом на повышение ввозных тарифов в отношении европейских стали и алюминия администрацией США.

В списке товаров, как передает информагентство Reuters, окажутся апельсиновый сок, джинсы, бурбон и мотоциклы производства США.

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По некоторым подсчетам, общий объем европейских пошлин составит порядка 2,8 миллиарда евро (около 3,3 миллиарда долларов - прим. "РГ") в год.

Указанные меры будут рассмотрены Еврокомиссией 20 июня на очередном заседании. Ожидается, что пошлины вступят в силу в конце июня или в начале июля.

Ранее США объявили о введении ввозных пошлин на поставку стали и алюминия в страну, которые составили 25 и 10 процентов соответственно. Вашингтон за счет этого пытается предоставить определенные преференции своим производителям.

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