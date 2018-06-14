Встреча G7 в Канаде давно завершена, но ее участники продолжают заочно обмениваться "уколами", отлично сознавая, что возникшие между ними разногласия никуда не исчезли. Еврокомиссия объявила о выделении в следующем бюджете ЕС дополнительных средств на европейские оборонительные проекты, причем реализовываться они будут вне рамок НАТО. А Германия, судя по заявлениям ее лидеров, и вовсе рассчитывает стать неформальным лидером антитрамповского движения в Старом Свете.

Но президент США, в свою очередь, не забывает о европейских "союзниках" и их амбициях. В четверг Трамп развил в интервью дружественной телекомпании Fox News тезис, который во время G7 особенно сильно раздражал большинство его оппонентов. Речь идет о выдвинутой главой Белого дома идее вновь вернуться к формату "восьмерки", пригласив к переговорам российского президента Владимира Путина. Тогда озвученная Трампом инициатива вызвала негодование у канцлера Германии, которую поддержали британский и канадский премьеры. В то время, как глава итальянского правительства, напротив, счел предложение Трампа уместным и дальновидным.

Теперь Fox News вновь попросил хозяина Белого дома объясниться по поводу возможного преобразования "семерки" в "восьмерку". И американский лидер с видимым удовольствием "подколол" оппонентов в Европе, публично заявив: "Было бы лучше, если бы они (представители России) были на G7". "Я не за Россию, я за США", - продолжал настаивать Трамп. После чего пустился в рассуждения о том, что "если бы Путин находился на встрече в Канаде, я мог бы попросить его сделать то, что было бы хорошо для мира, хорошо для страны, хорошо для него".

При этом Трампа абсолютно не смутила реакция Кремля, ранее объявившего, что на данном этапе Москва делает акцент на других международных форматах. В свою очередь, президент России довольно равнодушно отнесся к озвученной Трампом идее. Путин напомнил, что Россия из "семерки"-"восьмерки" никуда не выходила. В качестве "алаверды" он сделал встречное предложение Белому дому, пригласив коллег по G7 приехать на очередную встречу в Москву - "мы будем рады всех видеть".

Впрочем, весь спектакль вокруг приглашения России на G7 был нужен Трампу вовсе не потому, что в ходе саммита его участники, по словам президента США, "25 процентов времени посвятили обсуждению действий Кремля". Ведь состоявшаяся дискуссия, и это хорошо известно, свелась в основном к голословным обвинениям в адрес Москвы, с которыми согласился и Трамп. Тем не менее в четверг американский лидер, похоже, просто не смог удержаться от того, чтобы лишний раз не "потроллить" своих недругов, как внутри страны, так и за ее пределами, таким образом напомнив, что экономическая несговорчивость может иметь для них в перспективе весьма неприятные внешнеполитические последствия. Такие, например, как приглашение на G7 Владимира Путина по требованию США.

Однако у инициативы Трампа поменять формат саммитов с "семерки" на "восьмерку" может быть и другой, более прагматичный подтекст. События на G7 продемонстрировали, что прежние модели управления миром быстро теряют эффективность. Глава Белого дома лишь констатировал для него очевидное: возвращение Москвы в переговорный процесс - неполиткорректное для Запада, но вынужденное решение, которое будет способствовать укреплению мирового порядка. На фоне растущего значения таких международных форматов, как "двадцатка", ШОС и БРИКС, где, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Россия прекрасно работает и где "разделяют российские подходы", нынешняя "семерка" уже выглядит внешнеполитическим анахронизмом и от саммита к саммиту теряет свое значение. Так что предложение Трампа о возвращении Москвы за стол G7 не было сиюминутной импровизацией: глава США действительно рассчитывает, что Москва окажется в состоянии перезагрузить "семерку"-"восьмерку", придав своим присутствием этому формату больше легитимности. При этом американский лидер отдает отчет, что его инициатива по повышению роли Кремля в мировых делах встретит прохладное отношение большинства европейских партнеров США, не говоря о нескрываемом возмущении русофобов в конгрессе. Но Трамп упорно продолжает ее продвигать, по крайней мере, на вербальном уровне через лояльные ему СМИ.

Глава США действительно рассчитывает, что Москва окажется в состоянии перезагрузить "семерку"-"восьмерку"

Одно из объяснений этой бунтарской, на первый взгляд, геополитической логике президента США можно найти в его книге "Искусство заключать сделки". Перечисляя 10 ключевых элементов успешной сделки, Трамп в качестве слагаемых своего успеха называет, во-первых, максимальную гибкость в бизнесе. А во вторых, свою способность привлекать внимание к своим проектам через некоторую браваду, хвастовство, призванное поразить воображение публики. Причем американский лидер никогда не скрывал, что многие подходы, которые он применял в качестве предпринимателя, были, с его точки зрения, успешно адаптированы им к нуждам политики. Не вызывает сомнений: предложением вновь расширить "семерку" до "восьмерки" с участием России воображение партнеров Трамп поразил. Причем надолго...