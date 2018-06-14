Китайское международное туристическое агенство "Кайюань" пров. Цзянси (сокр.: турфирма "Кайюань") занимается туристической деятельностью уже более 10 лет.

В 2005 году компания создала центр внутренних туристических маршрутов выходного дня, компания также оказывает агентские услуги, ежегодно обслуживая внутренний турпоток объемом более 100 тыс., а общий объем турпотока компании превышает 1 млн, по этому показателю "Кайюань" стала первым крупнейшим игроком на рынке туризма, обслуживающим более миллиона человек в год. В течение трех лет (с 2012 по 2014 г.) сотрудники компании приложили активные усилия по освоению новых коммерческих моделей по высококачественному обслуживанию туристов, поставив цель - войти в список 500 крупнейших компаний мира. Конечная цель нашей деятельности - достижение высокого статуса китайского турбизнеса. Мы стремимся обслуживать туристов со всего мира, чтобы в ближайшие пять лет превратить туристическое агенство "Кайюань" в брендовый продукт, работающий в формате мобильного интернета.

1 января 2015 года "Кайюань" разработала профильную смарт-платформу по заказу туристических услуг, это стало настоящим ноу-хау в туризме страны. Компания разрешила проблему преодоления "последнего километра", при сотрудничестве с другими компаниями реализовав стратегию предоставления бесплатных услуг для туристов. "Кайюань" наладила туристическую логистику внутри страны, инвестировав в зарубежные туристические направления, благодаря чему реализуется многопрофильная стратегия ведения бизнеса. В настоящее время в 16 провинциях Китая открыты 300 филиалов компании "Кайюань", также действуют более 2000 туристических посредников в г. Шанхай, провинциях Хунань, Фуцзянь, Гуандун, Шандун, Хэнань, Хэбэй, автономном районе Внутренняя Монголия и других регионах. В 2015 году "Кайюань" стала "пятизвездочным международным турагентством", а по масштабам бизнес-охвата считается первой в провинции Цзянси. В 2016 году "Кайюань" вошла в "Сотню крупнейших международных турагентств Китая", получила регистрационный знак международной сертификации ISO9000 для внутреннего туризма. В 2018 году "Кайюань" стала первой туристической компанией в провинции Цзянси, акции которой котируются на фондовой бирже.

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