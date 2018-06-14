Турецкие С-400 будут готовы в мае 2019 года

Предприятия российского ОПК, занятые производством зенитных систем С-400 для Турции, получили указание завершить сборку комплексов в мае 2019 года.

- Исполнителям заказа поставлена задача закончить производство техники в мае, чтобы начать ее поставку в Турцию в июле. Одну часть полкового комплекта планируется доставить заказчику морским путем, другую - воздушным, - рассказал ТАСС военно-дипломатический источник. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и Рособоронэкспорте не стали комментировать эту информацию.

Напомним, о заключении контракта на поставку в Турцию российских зенитных систем С-400 было официально объявлено в сентябре 2017 года. За 2,5 миллиарда долларов Анкара получит полковой комплект системы ПВО: два дивизиона по восемь пусковых установок в каждом, машины управления, радары, ракеты и вспомогательную технику. Сроком поставки в договоре был указан 2020 год, но турецкие власти попросили ускорить отгрузку и Москва пошла им навстречу.

США пригрозили отменить поставки Турции истребителей F-35 в случае покупки С-400. Анкара в ответ заявила, что рассматривает вариант покупки российских самолетов пятого поколения Су-57.

С-400 - российская система ПВО средней и большой дальности, предназначенная для перехвата баллистических и крылатых ракет, самолетов, вертолетов и других типов воздушных целей. Использование в одной пусковой установке нескольких типов ракет позволяет комплексу формировать эшелонированную противовоздушную оборону. По мнению ряда экспертов, С-400 является лучшей системой ПВО в мире, контракты на ее поставку также заключили Китай, Индия и Саудовская Аравия.